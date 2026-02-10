La comisión de investigación del Parlamento de Navarra acuerda enviar a la Fiscalía la incomparecencia de Entrecanales

Comisión de investigación en el Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública ha acordado este martes, con el voto a favor de todos los grupos excepto de Vox, enviar a la Fiscalía la incomparecencia en dicha comisión del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, quien no ha acudido a sus citaciones en este órgano parlamentario ni el 20 de enero ni este lunes, 9 de febrero.

La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la decisión de enviar este asunto a la Fiscalía se ha tomado en la reunión interna celebrada por la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial; y ha detallado que dicha decisión se basa en un informe jurídico y en los dos argumentos que realizan los servicios jurídicos de la Cámara, "que la citación es a la persona física y que la comisión de investigación tiene la potestad de llamar a cualquier persona".

Jiménez ha precisado que se acude a la Fiscalía en base al artículo 502 del Código Penal, que apunta la obligación de comparecer en comisiones de investigación, y ha añadido que los servicios jurídicos "remitirán e informarán de la situación y la Fiscalía decidirá".

En las dos ocasiones en las que ha estado citado Entrecanales y no ha acudido, Acciona ha enviado a dos representantes, Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y el también directivo José Julio Figueroa Gómez, quienes han dejado constancia en el registro de la Cámara de su asistencia al Parlamento.

Por otro lado, en la reunión interna se ha permitido que los dos miembros de la UCO de la Guardia Civil llamados a comparecer lo hagan conjuntamente en una sola sesión el próximo día 17 de febrero, de manera que se desconvoca la sesión prevista para el día 18.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra, se ha dispuesto que la sesión de la comisión de investigación de ambos agentes sea abierta a los medios de comunicación. No obstante, con el fin de preservar la identificación personal de los comparecientes, no se permitirá el acceso con medios audiovisuales, ni la grabación ni captación de imágenes.

Por el mismo motivo, la emisión de dicha sesión por los servicios de la Cámara se realizará omitiendo la captación, obtención o difusión de imágenes de los comparecientes, "siendo identificados en todo momento mediante los números de identificación profesional asignados".