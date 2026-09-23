La Comisión de Ordenación del Territorio aprueba la modificación del PSIS de Etxabakoitz

El consejero Chivite, junto al director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y personal técnico de la Dirección General durante la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ordenación del Territorio ha aprobado este miércoles, por unanimidad, la modificación del plan sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS) para el desarrollo del área de la nueva estación de tren de alta velocidad y del área de la antigua estación de tren de Pamplona. El conocido como PSIS de Etxabakoitz, que permitirá la disposición de suelo para la construcción de unas 11.500 viviendas, la mitad de ellas protegidas y a precios asequibles, la generación para la ciudad de espacios públicos y verdes y prepararse para la eliminación del bucle ferroviario.

La hoja de ruta del Gobierno de Navarra ha sido "desbloquear un desarrollo urbanístico hasta ahora inviable", según ha explicado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha añadido que "once años después hemos logrado impulsar un ordenamiento urbanístico que era necesario, viable e irrenunciable". Ha destacado específicamente la voluntad y cooperación de los ayuntamientos afectados para la alteración de los términos municipales para que el ámbito municipal de cada entidad sea coherente con el futuro desarrollo urbanístico "evitando errores como el cometido en Erripagaña con un desarrollo desacompasado".

El consejero Chivite ha remarcado la importancia del paso dado hoy para poner a disposición de la ciudadanía suelo que permita la construcción de vivienda protegida y pública "acorde a las necesidades y demandas de la sociedad". De manera paralela, ha añadido el consejero, Pamplona y la comarca "ganan espacios públicos, verdes y sostenibles y se prepara para la eliminación del bucle ferroviario e implanta rutas y corredores que facilitan la movilidad". Ha recordado, además, las 27.000 viviendas que están planificadas en los nuevos desarrollos urbanísticos de Pamplona y su comarca.

LAS CLAVES

La modificación del PSIS de Etxabakoitz contempla dos ámbitos de actuación. El primero de ellos en un espacio delimitado por el término municipal de Barañáin, el río Elorz, el Camino de Santiago y la A-15 que incluye e integra la nueva estación para el TAV, el nuevo trazado de la línea ferroviaria, el desarrollo de una importante zona residencial y terciaria y de actividad económica, "tratando de dar solución a las carencias de comunicación viaria, en especial las de Barañáin con la Ronda Oste (A-15) y la avenida Aróstegui y la Autovía del Camino (A-12)".

El segundo ámbito de actuación es el resultante del futuro desmantelamiento del bucle ferroviario y del traslado de la actual estación de ferrocarril, ubicada entre San Jorge y Buztintxuri. Se plantea el desarrollo de una zona residencial, propiciada por la recuperación del espacio ocupado por la actual estación, y que da continuidad urbana y espacial a unas zonas que, hasta ahora, estaban físicamente separadas por las vías del tren, ha informado el Gobierno.

LAS GRANDES CIFRAS

La modificación del PSIS de Etxabakoitz afecta a los municipios de Pamplona, Zizur Mayor, Cizur y Barañáin y a una superficie superior a los 2,3 millones de metros cuadrados. La previsión es la construcción de unas 11.500 viviendas, de las cuales la mitad serán libres, cerca de 3.500 viviendas de protección oficial (VPO) y más de 2.300 de precio tasado (VPT).

Las previsiones pasan por una reserva de suelo público de 61.883 metros cuadrados para el sistema general ferroviario; 240.703 metros cuadrados para sistemas generales de zonas verdes; 542.931 metros cuadrados para sistemas locales de espacios libres y zonas verdes; para dotaciones locales la reserva es de 117.742 metros cuadrados; para el banco foral de suelo público del Gobierno de Navarra la reserva es 39.345 metros cuadrados para parcelas y 114.588 metros cuadrados para edificabilidad; para dotación polivalente supramunicipal del Gobierno de Navarra la reserva es de 42.780 metros cuadrados.

LOS SIGUIENTES PASOS

Una vez aprobada la propuesta modificación del PSIS de Etxabakoitz en el seno de la COT, el siguiente paso es su aprobación en sesión de Gobierno. Paralelamente se está avanzando en la redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación, que previsiblemente estarán listos a finales de este año o principios del siguiente. Una vez concluidos serán sometidos a un periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva. A partir de ahí ya se pueden iniciar las obras de urbanización y edificación.

Paralelamente al resto de acciones, el departamento de Cohesión Territorial trabaja en la firma de los convenios con los propietarios de las edificaciones que han de ser derribadas para el desarrollo de la modificación del PSIS. 20 parcelas, con varias edificaciones, están condicionadas por los derribos. El objetivo, previa licitación, es comenzarlos en marzo del próximo año.