El comité de empresa de TCC convoca nuevos paros en las villavesas los próximos martes y jueves

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, ha anunciado la convocatoria de nuevos paros el martes 9 y jueves 11, de 6.00 a 8.30 horas, tras rechazar la última propuesta de la empresa, planteada en un encuentro de mediación en el Tribunal Laboral de Navarra, que califica de "totalmente insuficiente".

En una nota de prensa, el comité asegura que esta propuesta "se aleja en gran medida de los puntos consensuados por la parte social, que ya había rebajado sus pretensiones iniciales con el objetivo de alcanzar un acuerdo y desbloquear la situación". "Después de ocho meses de movilizaciones, paros y huelgas, no vamos a aceptar ofertas mínimas que apenas mejoran nuestras condiciones laborales", ha remarcado.

En este sentido, ha llamado a la "responsabilidad" tanto a TCC Moventis como a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Gobierno de Navarra "para poner fin a un conflicto que no solo afecta a la plantilla, sino también de manera directa a la ciudadanía".

Nuestra única vía de reivindicación es volver a la lucha con el objetivo de lograr un convenio que establezca unos mínimos dignos que reconozcan y dignifiquen nuestro trabajo. No estamos reclamando máximos sino garantías básicas que pongan fin a una situación insostenible", aseguran desde el comité de empresa.

Por ello, la representación de la plantilla ha anunciado la convocatoria de paros en el servicio los días 9 y 11 de septiembre, de 6.00 a 8.30 horas. Y ha advertido de que "en caso de no producirse avances en las negociaciones, los paros y el formato de huelga se irán incrementando en contundencia". "Confiamos en que se habilite un marco real de diálogo que permita alcanzar una solución y que este conflicto termine cuanto antes", ha concluido.