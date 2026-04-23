Comité de INTIA y empresa llegan a un acuerdo y se desconvoca la huelga indefinida

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA y la empresa pública han alcanzado un acuerdo y se ha desconvocado la huelga indefinida a partir de este viernes, 24 de abril, según ha informado INTIA en un comunicado.

En la reunión mantenida esta mañana se ha alcanzado un acuerdo que ha sido aceptado por la mayoría de las personas del colectivo convocado a la huelga.

La huelga indefinida, que comenzó el pasado 13 de abril, fue convocada para reclamar "igualdad salarial" en la empresa pública para trabajadores subrogados, que han venido realizando distintas concentraciones de protesta.

Según han venido reivindicando, "no puede ser que, con la misma categoría y el mismo trabajo, existan diferencias salariales de entre un 15% y un 20%".