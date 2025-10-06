El comité de TCC convoca asambleas para analizar la propuesta de la empresa ante el "bloqueo" de la negociación

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de Moventis TCC, adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, ha convocado asambleas para analizar la propuesta presentada por la dirección de la empresa, ante el "bloqueo" de la negociación del convenio.

"La empresa TCC ha presentado una nueva propuesta al comité. Por parte de la mayoría de éste, y viendo el punto de bloqueo en el que está la negociación del convenio, se ha decidido hacer asambleas y si así se pide en éstas, llevarla a referéndum", han indicado desde UGT en una nota.

En dicha propuesta, según han explicado, "se ha ofrecido un convenio a más largo plazo, aplicando alguna mejora en el pago de la nocturnidad y ofreciendo un día más de asuntos propios a partir del año 2026 y otro a partir del año 2029".

"Por parte de la mayoría del comité se ha decidido aplazar los paros convocados para esta semana hasta ver la respuesta de la plantilla", han subrayado.