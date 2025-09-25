El comité de TCC dice que la empresa estudiará una mejora de su propuesta actual y se mantienen los paros

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Moventis TCC, adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC), ha trasladado este jueves al comité de empresa que estudiará una "posible mejora de su propuesta actual" ante la huelga de las villavesas, si bien ha señalado "la dificultad de dicho paso", según ha informado el comité de empresa en una nota.

Desde la representación sindical (UGT, CCOO, ELA, LAB y ATTU) han explicado que este jueves se ha celebrado una nueva reunión entre la dirección de la compañía y el comité. Según ha relatado el comité de empresa, la dirección ha manifestado que "las posturas siguen alejadas" y que "el actual escenario de huelga está teniendo un impacto económico importante", sin "aportar ninguna propuesta o mejora".

Por parte del comité, "se ha insistido en la necesidad de que la dirección aporte propuestas concretas que permitan avanzar hacia un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

"Finalmente, la empresa se ha comprometido a estudiar una posible mejora de su propuesta actual, si bien ha señalado la dificultad de dicho paso. Desde el comité de empresa queremos destacar que nuestra voluntad sigue siendo la de encontrar un punto de entendimiento a través del diálogo y la negociación, convencidos de que el acuerdo es posible si existe implicación real por parte de la empresa", han subrayado.

En este sentido, se mantienen los paros convocados para la próxima semana, el martes y el jueves, "como medida de presión, a la espera de avances en la negociación". La próxima reunión se celebrará el martes 30 a las 9.30 horas