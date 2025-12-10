El comité de TCC rechaza la propuesta de la empresa por considerar que "no atiende las reivindicaciones de la plantilla"

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC ha rechazado la propuesta planteada por la compañía para desbloquear el conflicto del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona por considerar que "no atiende las reivindicaciones de la plantilla".

A favor del acuerdo se había posicionado UGT, como ya había anunciado previamente, y el resto lo ha hecho en contra de la propuesta.

En un comunicado, el sindicato ELA ha considerado que la propuesta planteada no incorpora "las principales reivindicaciones defendidas por las trabajadoras y los trabajadores a lo largo de los últimos diez meses de conflicto". Entre ellas, mejora en el complemento por bajas; contrataciones al 100% de jornada; misma cadencia de descanso para toda la plantilla y durante todo el año; reducción "real" de la jornada anual a un máximo de 215 días de trabajo; descansos programados dentro de la jornada laboral; mejora de los pluses de noche y festivos; establecimiento de jornadas diarias máximas de 9 horas y mínimas de 5 horas; recuperación salarial del 5,38%; y mejora en la redacción del convenio, "eliminando coletillas que lo limitan".

"La propuesta presentada por MCP para desbloquear el conflicto carece de un calendario de aplicación y, en consecuencia, de garantías mínimas que aseguren su ejecución real", han añadido desde ELA. Asimismo, el sindicato ha advertido de que "el incremento económico anunciado se dirige directamente a las cuentas de TCC sin revertir en las condiciones laborales de la plantilla".

"Dadas las circunstancias y teniendo en cuenta el aumento de beneficios empresariales, no puede darse por cerrado el conflicto mientras no se produzca una mejora efectiva en todos los puntos señalados", han subrayado desde ELA.