La compañía navarra das-Nano investiga el secreto para fabricar los chips de próxima generación

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tecnología necesaria para hacer realidad los chips del futuro se está impulsando desde Navarra. La empresa das-Nano ha recibido el respaldo del Ministerio de Industria y Turismo, con una adjudicación de 433.007,64 euros, para resolver uno de los grandes retos técnicos de la industria.

Esta aportación económica se enmarca dentro de la segunda convocatoria del PERTE Chip, reconociendo el potencial del proyecto INMATHzERSE (Estudio teórico-experimental de la Interacción Materia-TeraHercio para su caracterización en la industria de los Semiconductores) para reforzar la soberanía tecnológica de España en el sector de la microelectrónica, según ha explicado la compañía navarra en una nota.

La propuesta de das-Nano consiste en el desarrollo de una nueva generación de sistemas de inspección basados en ondas de terahercios (THz). La gran innovación de esta tecnología radica en su capacidad para medir la calidad de los materiales sin contacto. A diferencia de las técnicas tradicionales, que a menudo requieren tocar o manipular las muestras, la solución de das-Nano funciona como un escáner avanzado que analiza las obleas de semiconductores sin dañarlas ni contaminarlas y en tiempo record.

La compañía ha explicado que esta característica es fundamental para adaptar la industria a los nuevos procesos de fabricación y encapsulado, cada vez más exigentes.

Para llevar a cabo este avance tecnológico, el proyecto movilizará un presupuesto total de 618.582,34 euros y se ejecutará en un periodo de diez meses, hasta el 30 de junio de 2026.

La financiación recibida del Ministerio se destinará fundamentalmente a dos áreas: la contratación de personal altamente cualificado, necesario para liderar esta investigación puntera, y la adquisición de materiales específicos que permitirán evolucionar los equipos de medida actuales. La relevancia de este estudio se debe a que el sector de los semiconductores está viviendo una revolución con la llegada de nuevos materiales, como los semiconductores bidimensionales y otros compuestos funcionales avanzados. Estos materiales son extremadamente finos y delicados, pero prometen dispositivos electrónicos mucho más rápidos y eficientes.

Eduardo Azana, CEO de das-Nano, ha reflexionado sobre el camino recorrido hasta este momento por la compañía. "Hace una década, apostamos por convertir una curiosidad científica -la luz de terahercio- en una herramienta industrial robusta. Hoy, esa apuesta es una realidad que ha redefinido el control de calidad en gigantes de la automoción a nivel global. Ahora, capitalizamos ese know-how para dar el siguiente salto cuántico: llevar nuestra tecnología 'contactless' del laboratorio a las fábricas de semiconductores. Con el respaldo del PERTE Chip, no solo estamos adaptando una tecnología; estamos entregando la llave para industrializar los materiales del futuro, asegurando que la innovación de hoy se convierta en los chips fiables de mañana", ha indicado Azanza.

Sobre los semiconductores, para poder utilizarlos en fábricas reales, es imprescindible medir con exactitud sus propiedades eléctricas, tales como la conductividad, la resistencia superficial o la movilidad de los portadores de carga. Las herramientas de medición clásicas presentan grandes limitaciones ante estos materiales tan delgados, convirtiendo la tecnología de terahercios de das-Nano en una solución habilitadora clave para su expansión industrial.

Israel Arnedo, director de das-Nano, ha destacado la importancia de este impulso para la compañía. "Estoy especialmente satisfecho por la concesión de este proyecto, que representa una oportunidad decisiva para llevar nuestra tecnología de inspección por Terahercios a nuevos materiales esenciales dentro de la industria de los semiconductores. Confío en que esta iniciativa nos permita demostrar el valor diferencial de nuestra solución, ofreciendo al sector un sistema de inspección más rápido, preciso y totalmente sin contacto. Para nosotros, supone un paso importante en la consolidación de nuestra visión y en la contribución a un mercado que avanza a gran velocidad", ha afirmado.

En este contexto, la labor de das-Nano refuerza un eslabón estratégico de la cadena de valor, el testeo y validación. El desarrollo de equipos de caracterización es el puente necesario que conecta la investigación científica de nuevos materiales con su producción masiva en las factorías, garantizando que los dispositivos finales sean fiables.