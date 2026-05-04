Las compras de Mercadona a proveedores navarros superaron los 895 millones de euros en 2025. - MERCADONA

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 150 proveedores navarros de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de más de 895 millones de euros.

Entre esas compras a proveedores de producto figuran las 93.000 toneladas de verdura congelada, las 3,9 millones de unidades de endivia o las 24.600 unidades de espárrago blanco adquiridas a lo largo de 2025 en la Comunidad foral, según ha explicado Mercadona en una nota.

Igualmente, la compañía ha seguido reforzando su relación con fabricantes de la industria agroalimentaria navarra como Elaborados Naturales de la Ribera del Ebro, al que ha comprado más de 60 millones de unidades de tortillas.

La inversión de Mercadona en Navarra también ha sido una constante en 2025 y ha ascendido a 395.000 euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección 'Listo para Comer'. A cierre de 2025, Mercadona contaba con 11 supermercados en Navarra, todos ellos adaptados al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), de los cuales 10 contaban con la sección 'Listo para Comer' y disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 20 nuevos puestos de trabajo en Navarra, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 790 personas. La compañía ha destacado que ha sido "pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad". "Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad)", ha señalado.

Además, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 170 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las siete entidades sociales con las que colabora diariamente en Navarra, lo que equivale a más de 2.302 carros de la compra.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, "un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad". La compañía ha destacado que su apuesta por el sector primario español le ha permitido consolidar el compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona ha destacado que continúa "estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola", reforzando con todos ellos su apuesta por "la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización". "Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido", ha afirmado.

"En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que el año anterior", ha destacado la compañía.