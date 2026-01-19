Concentración de instituciones navarras en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las principales instituciones navarras se han concentrado este lunes en Pamplona, frente a la sede del Gobierno foral, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

A la concentración, encabezada por la presidenta de Navarra, María Chivite, han asistido el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, consejeros del Ejecutivo foral y representantes de los grupos parlamentarios y municipales. También el Ayuntamiento de Tudela ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio tudelano.

En declaraciones a los medios de comunicación después de mantener un minuto de silencio, Chivite ha trasladado "la solidaridad, no solo de la presidenta del Gobierno, sino de la ciudadanía navarra, para con las víctimas, para con los familiares de las víctimas", y ha deseado la "pronta recuperación de las personas heridas".

Chivite también ha querido agradecer la labor de "todos los profesionales que están en estos momentos atendiendo la emergencia", tanto "desde un punto de vista sanitario", como de bomberos, protección civil, militares, etc. En este sentido, ha agradecido "su profesionalidad ante estos momentos de catástrofe".

"Anoche mismo me puse en contacto tanto con el presidente del Gobierno de España como con Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, para poner todos los recursos de Navarra a disposición y decir que desde Interior están preparados para cualquier cosa que nos puedan solicitar", ha señalado.

Según ha añadido, Navarra "es una comunidad solidaria" y "siempre ante estas catástrofes a la ciudadanía también le gusta que el Gobierno responda con ese ejercicio de solidaridad". La presidenta ha explicado que, "en coordinación con el resto de instituciones", la Comunidad foral va a declarar el luto oficial a partir de las 24.00 horas de esta misma noche, cuando ya será día 20, y que durará tres días.

Asimismo, ha remarcado que "esta tragedia ferroviaria nos ha recordado" a la de Uharte-Arakil que sufrió Navarra en 1997, por lo que ha querido "también recordar a esas víctimas".

Por último, ha valorado la presencia de "todas las instituciones que nos han acompañado" en la concentración de este lunes. "Yo creo que ha sido un ejercicio de unanimidad, de unidad y de unión, que también creo que la ciudadanía navarra lo percibe como algo positivo", ha apuntado.

Chivite ha concluido mostrando "toda nuestra solidaridad, puesta a disposición de recursos", y ha incidido en que Navarra "responderá como siempre lo hace". Por el momento, ha dicho, no se ha producido ninguna petición concreta, pero el ofrecimiento de Navarra "se ha agradecido" por parte del presidente del Gobierno y por parte del presidente de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha señalado que "no ha habido una petición", pero si la hubiera "por supuesto que la atenderemos, como la última, que fue en la Dana" de Valencia.

CONCENTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Por su parte, el Ayuntamiento de Tudela ha guardado un minuto de silencio, a las puertas del Consistorio, en memoria de las víctima. Según han informado desde el Ayuntamiento en una nota de prensa, han asistido miembros de la Corporación municipal, trabajadores del Consistorio y vecinos de la ciudad, "que han querido sumarse a este gesto de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, las personas heridas y sus familias".

El Ayuntamiento de Tudela ha querido también expresar públicamente su "agradecimiento a los servicios médicos y de emergencia que han intervenido en la tragedia, así como a los vecinos y vecinas que, desde el primer momento, están mostrando su apoyo y colaboración con las personas afectadas".