Concepción García Gainza, con la profesora Clara Fernández-Ladreda, en el año 1995. - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

"Concepción García Gainza colocó al arte navarro en el panorama del arte hispánico a través de su propia investigación y del impulso y dirección de numerosas tesis doctorales, algunas de las cuales se publicaron y convirtieron en obras de referencia", señala Clara Fernández-Ladreda, profesora emérita de la Universidad de Navarra.

Concepción García Gainza (Pamplona, 1937), catedrática emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, primera mujer en obtener una cátedra de Historia del Arte en España y primera mujer en recibir el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, falleció este martes en Pamplona a los 88 años.

Figura fundamental para el estudio, la conservación y difusión del patrimonio artístico navarro, dirigió el departamento de Historia del Arte durante 25 años, así como una treintena de tesis doctorales y cerca de medio centenar de trabajos de investigación. Su principal legado fue la dirección y coautoría del Catálogo Monumental de Navarra, una obra que recoge el patrimonio artístico de la Comunidad Foral y que García Gainza definió como su "gran aventura vital".

Clara Fernández-Ladreda, a quien García Gainza dirigió la tesis doctoral, destaca que fue una excelente profesora, "capaz de despertar la pasión de los alumnos por la Historia del Arte". Por su parte, Julia Pavón, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la recuerda con cariño y admiración: "Entrar en su despacho era como acceder al sancta sanctorum del conocimiento, que compartía con gran generosidad. En lo personal, era atenta y muy educada. Fue una académica en toda regla".

Por su parte, el profesor Javier Azanza la recuerda "con el cariño y la gratitud de aquel joven alumno que asistía a unas clases en las que no solo transmitía conocimientos, sino que nos abría horizontes y ayudaba a descubrir con una mirada nueva a Donatello o Velázquez". Evoca también sus recorridos por Navarra durante la realización del Catálogo Monumental y concluye: "Nos ha dejado una forma de mirar el arte y la vida que seguirá presente en todos los que hemos recibido su testigo".

Asimismo, la profesora Asunción Domeño destaca su contribución a definir y posicionar la Historia del Arte "como una de las grandes disciplinas humanísticas en nuestro país". En su impulso a la investigación, abrió líneas muy novedosas que posteriormente se configuraron como ejes vertebradores. "Como miembro del equipo del Catálogo Monumental de Navarra, no podré olvidar las largas jornadas de campo que constituyeron una auténtica escuela de aprendizaje de su mano. Ha sido una Maestra con mayúsculas a la que agradecemos su magisterio, su cercanía y su cariño", indica.

EL CATÁLOGO MONUMENTAL DE NAVARRA, OBRA ÚNICA

La profesora García Gainza formó parte de la tercera promoción de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, entonces Estudio General de Navarra. Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, volvió a la Universidad de Navarra como profesora en 1962. Se doctoró en 1968 en el centro académico con la tesis 'La escultura romanista en Navarra', dirigida por José Rogelio Buendía.

En 1970, con 33 años, ganó la oposición de profesora agregada en la Universidad de Sevilla, donde impartió clases de Arte Contemporáneo y Renacimiento Español. En 1975, obtuvo la cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar esta categoría en su especialidad. Un año después, regresó a Pamplona para incorporarse a la Universidad de Navarra, donde desarrolló su trayectoria académica hasta su jubilación.

Su principal legado fue la dirección y coautoría del Catálogo Monumental de Navarra, una obra de nueve volúmenes elaborada durante dos décadas, que supuso recorrer todos los pueblos navarros para documentar sus bienes artísticos. García Gaínza defendió siempre su importancia, no solo para impulsar nuevos estudios en este ámbito, sino también para favorecer la conservación, rehabilitación y difusión del patrimonio. La obra, impulsada a mediados de 1970 por la Institución Príncipe de Viana (dependiente entonces de la Diputación Foral de Navarra), en colaboración con el departamento de Arte de la Universidad de Navarra y el Arzobispado de Pamplona, es el único catálogo de estas características completado y publicado para una comunidad autónoma española.

La investigación de la profesora García Gainza se centró especialmente en la escultura, la pintura y las artes suntuarias de los siglos XVI, XVII y XVIII, tanto en Italia como en España, con especial atención a Navarra. Fue una de las principales especialistas en la obra de Juan de Anchieta y en la escultura romanista, término que contribuyó a difundir para definir una corriente artística vinculada al manierismo de la época de Felipe II.

Entre sus numerosas publicaciones destacan 'La escultura romanista navarra. Discípulos y seguidores de Juan de Anchieta', 'Renacimiento-Escultura en Historia Universal del Arte', 'El Arte del Renacimiento en Navarra', o 'Juan de Anchieta, escultor del Renacimiento'. También comisarió exposiciones como 'Salve, 700 años de Arte y Devoción mariana', la dedicada a Vicente Berdusán y la muestra sobre 'Don Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII'.

En 2005 se convirtió en la primera directora de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra, puesta en marcha sobre la base de sus décadas de investigación para acercar ese conocimiento a la sociedad. Posteriormente, fue nombrada presidenta de honor. Asimismo, participó en la promoción del Ateneo Navarro.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos. En el año 2000 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, en una ceremonia celebrada en el monasterio de Leyre, y en 2017, le fue concedida la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Fue académica correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. En junio de 2023 recibió el Premio Homenaje del Comité Español de Historia del Arte (CEHA), en reconocimiento a toda una vida dedicada a la investigación y la docencia.