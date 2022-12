Concluye el debate del proyecto de Presupuestos de 2023 con la aprobación de 347 enmiendas por valor de 16.449.369 euros

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral ha concluido este jueves el debate de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2023 con la aprobación de 347 enmiendas por valor de 16.449.369 euros.

Según han informado desde el Legislativo foral en nota de prensa, se han debatido 707 enmiendas de las, in voce al margen, 723 presentadas (382 de Navarra Suma, 93 de Geroa Bai, 83 de PSN, 47 de EH Bildu, 15 de I-E y 14 de Podemos, y 89 en diferentes combinaciones). Las 347 aprobadas han sido suscritas en diferentes combinaciones por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E.

Con la incorporación de las 347 enmiendas, el estado final de gastos e ingresos ha quedado fijado en 5.748.951.173 euros, lo que no supone ningún incremento del gasto no financiero respecto a lo consignado en el proyecto. El límite de gasto no financiero regulado en el artículo 34 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra asciende a 5.215,9 millones.

A efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el límite de gasto no financiero de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez descontado el Fondo de Haciendas Locales y la Aportación al Estado queda establecido en 4.300.512.485 euros.

El dictamen será elevado a pleno de la Cámara el próximo jueves, 22 de diciembre, junto al dictamen del proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para el año 2023. El plazo para el mantenimiento de enmiendas y votos particulares expira el día 20 a las 17.30 horas. Al día siguiente, miércoles 21, la Mesa se dará por enterada de las enmiendas mantenidas y, en su caso, de los votos particulares emitidos.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2023, admitido a trámite el 4 de noviembre, superó la enmienda a la totalidad formulada por Navarra Suma, sin apoyos para consumar la devolución de las cuentas al Gobierno.