Condenado a 21 meses de prisión por tocamientos y acoso a dos menores en unas piscinas de Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 18 meses de prisión a un hombre de 52 años que realizó tocamientos a una menor de 14 en unas piscinas de Pamplona en julio de 2022. Además, el inculpado también ha sido condenado a otros 3 meses de prisión por haber acosado tanto a esa adolescente como a otro niño de 12 años.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, natural de Ecuador, no podrá comunicarse ni acercarse a la niña a menos de 300 metros durante 5 años -12 meses respecto al otro menor- y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 2.500 euros a la joven y con 500 al niño por el daño moral, cantidades que el encausado ya había consignado antes del juicio, señalado para el pasado 27 de abril, motivo por el cual en la determinación de la pena de prisión se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, así como otra de dilaciones indebidas.

Según recoge la sentencia, el 9 de julio de 2022, el hombre acudió con su hijo a unas piscinas municipales de la capital navarra. Allí se percató de que habían entrado los citados niños. A lo largo de toda la tarde mantuvo "una actitud molesta y persistente" con ambos. Les siguió a todas partes y les instó a bañarse con él.

En un momento dado, añade la resolución judicial, tras insistir de forma reiterada, "consiguió que la niña accediese a que el acusado le enseñase a hacer volteretas en la piscina, y así, con ánimo lascivo y libidinoso, y sin que ella hubiese consentido, le tocó en varias ocasiones en la cintura, en los muslos, en el culo y en los pechos".

Tras reconocer los hechos, el inculpado ha sido condenado de conformidad a 3 meses de prisión por un delito de acoso y 18 más por un delito de abuso sexual sobre menor de 16 años.

La Audiencia Provincial ha acordado la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad por un periodo de 3 años a condición de que el condenado no delinca y acuda a un programa de educación sexual.