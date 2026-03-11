Condenado a 3 años y 6 meses de prisión por una violación en una localidad de la comarca de Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 6 meses de prisión, como autor de un delito de agresión sexual, a un vecino de una localidad de la comarca de Pamplona que en junio de 2024 violó a una mujer en el domicilio de él.

Según recoge la sentencia, dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, el procesado, de nacionalidad española, de 27 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 200 metros durante 3 años.

En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 8.000 euros por el daño moral, una cantidad que el encausado ya había consignado antes del juicio, celebrado el pasado día 3, motivo por el cual en la determinación de la pena de prisión se ha apreciado la atenuante de reparación del daño.

El acusado conoció el 16 de junio de 2024 a la víctima, que entonces tenía 21 años, a través de unos amigos. Ambos pasaron juntos parte de la tarde. Esa noche, tanto a través de correo como de Instagram, el inculpado le sugirió a la mujer mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

No obstante, quedaron en verse al día siguiente. Con la excusa de darle un masaje, fueron a la casa del procesado, en las proximidades de la capital navarra. Allí, ambos, fumadores de cannabis, fumaron algún porro.

En la habitación del acusado, la mujer se quitó la ropa y se tumbó boca abajo en la cama, mientras que, a su vez, él se desnudó. Ella, sorprendida, le espetó: "Qué haces, para". El procesado, según consta en la sentencia, la violó tras sujetarla por las muñecas.

La resolución judicial recoge que el encausado, que es consumidor de cannabis, tenía en el momento de los hechos afectadas sus facultades intelectivas y volitivas. Por esta circunstancia, se ha estimado en la determinación de la pena la atenuante de toxicomanía.

Con anterioridad al juicio, la fiscalía, que inicialmente solicitaba 8 años de prisión, la acusación particular y la defensa pactaron una condena de 3 años y 6 meses con la concurrencia de las dos atenuantes citadas.

En virtud de ese pacto, la Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de prisión a condición de que el condenado no delinca en tres años, se someta a un tratamiento rehabilitador de su drogodependencia y realice un programa de formación en materia de educación sexual.