Conduce una moto sin puntos del permiso, choca contra un coche en Tudela y da positivo en drogas

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha sido investigado por conducir una motocicleta en Tudela sin puntos en el permiso, tras haber chocado contra un turismo y dar positivo en drogas.

El accidente tuvo lugar el sábado a las 11.30 horas. El coche, conducido por un joven de 20 años, procedía de la cuesta de la Estación y la motocicleta circulaba por la avenida Zaragoza. Los vehículos impactaron en la glorieta, cayendo al suelo el motorista, que sufrió lesiones con herida abierta en pierna para puntos de sutura y erosiones en brazo. El conductor del turismo resultó ileso y se registraron daños en ambos vehículos, según ha informado la Policía Local de Tudela.

Practicadas las pruebas de alcoholemia, arrojaron negativo ambos conductores. En la prueba de drogas, el conductor de la motocicleta arrojó un positivo indiciario en anfetaminas/metanfetaminas y THC. Además se constató que había perdido la vigencia del permiso de conducir al quedarse sin puntos, motivo por el que se realizó citación para juicio rápido como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.