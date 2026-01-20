Un conductor se da a la fuga al atropellar en Tudela a una mujer que llevaba un carro con un bebé de 10 meses

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 32 años ha sido sancionado tras darse a la fuga al atropellar este lunes en un paso de peatones de Tudela a una mujer que llevaba en un carro a un bebé de 10 meses.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar a las 20.30 horas, cuando la mujer, de 64 años y abuela del bebé, se encontraba junto a la madre del niño cruzando el paso de peatones ubicado en el Paseo de los Poetas, a la altura de Carmen Conde hacia el parque fluvial del Queiles.

La mujer, que transitaba llevando el carro, fue alcanzada en la zona del glúteo, "desestabilizándose con el tobillo aunque no llegó a caer al suelo". El presunto autor del atropello "se paró y pidió disculpas indicando que iba a aparcar, momento en que se dio a la fuga sin facilitar los datos". Sin embargo, la madre del bebé y nuera de la atropellada pudo realizar un video con la matrícula del vehículo causante.

El cuerpo policial contactó con el conductor, que ha asumido la autoría de los hechos, por lo que se realizará el consiguiente intercambio de datos además de ser sancionado por no respetar el paso de peatones y no facilitar los datos. La mujer se encuentra ya en casa y denunciará los hechos.

Por otro lado, a las 12 horas se atendió un delito leve de hurto en una perfumería de Avenida Zaragoza, donde un varón de 25 años había hurtado tres perfumes por valor de 245 euros. Tras su identificación, fue citado para juicio inmediato por delito leve en los Juzgados de Tudela.

Seis horas más tarde, el mismo identificado protagonizó otro hurto, en este caso en una perfumería de la calle Gaztambide-Carrera, donde se llevó cinco perfumes que ascendían a 465 euros. El presunto autor de los hechos fue localizado en la Plaza de los Fueros. Los agentes localizaron el alijo y lo detuvieron por un delito de hurto. El joven fue trasladado a dependencias de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial. Además, el detenido portaba un bolso de otro comercio y un dispositivo de telefonía móvil del que tampoco daba fianza, motivo por el que también fue entregado en el citado cuerpo policial.

A las 19 horas se atendió un conflicto con clientes en un supermercado de Juan Antonio Fernández. La persona que está causando problemas, un varón de 35 años, fue identificada y abandonó el lugar.