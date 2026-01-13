Los conductores del Transporte Urbano Comarcal contarán con ocho nuevas cabinas de aseo en Pamplona

Archivo - Villavesa en Pamplona. - JESÚS M GARZARON - Archivo

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un acuerdo de colaboración con la Mancomunidad de la Comarca para la instalación de ocho cabinas de aseo destinadas al personal conductor del Servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC). A través de una concesión administrativa, el Ayuntamiento cede gratuitamente el uso del espacio público para 15 años, con la posibilidad de realizar una prórroga hasta alcanzar una duración total de 30 años.

Las cabinas se instalarán en la plaza Príncipe de Viana, a la altura de la calle Sangüesa; en el número 3 de la calle Cortes de Navarra; en la avenida de Roncesvalles con San Ignacio; en la calle Irunlarrea frente al número 48; en la bajada de Labrit; en el paseo de Santa Lucía de Buztintxuri, en el número 75 de Ventura Rodríguez; en el número 1 de la calle Fermín Daoiz, en Orvina; y en la calle Bernardino Tirapu de Rochapea, a la altura de la plaza de Barandiarán.

La instalación consiste en cabinas monobloque de dimensiones reducidas, aproximadamente, de 1,50 x 1,50 metros en planta y 2,70 metros de altura, con acometidas a los servicios de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se encarga de la instalación y las obras necesarias para su puesta en marcha. También abonará el gasto eléctrico por el consumo de los aseos, con una cantidad anual a tanto alzado de 1.000 euros.

La ejecución del proyecto, la obtención de las licencias y autorizaciones pertinentes, así como la instalación, explotación y mantenimiento de las cabinas, corresponde a la empresa contratista del servicio de transporte urbano, Transports Ciutat Comtal, S.A. El Ayuntamiento contempla la reversibilidad de la ocupación autorizada, de forma que en caso de necesidad recuperaría el espacio público con garantía de retirada de las instalaciones.