La Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado ve a Navarra como "inspiración" para construir un sistema "sólido"

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, Luis Miguel Jurado, ha afirmado este jueves, durante la clausura del XII Encuentro de Emprendimiento Cooperativo 'Nuevas cooperativas para la nueva Navarra', que España tiene en la Comunidad foral "la inspiración para construir un ecosistema cooperativo sólido, diverso y capaz de dar respuesta a los retos actuales".

En la cita, organizada por ANEL y celebrado en su recién estrenado centro de emprendimiento Coalea, se han presentado una veintena de testimonios y experiencias de las cooperativas creadas con el apoyo de ANEL.

En opinión de Jurado, las iniciativas presentadas confirman a la Comunidad foral como "un referente dentro del modelo cooperativo en el apoyo y promoción de nuevos negocios y proyectos emprendedores". Y, por ello, ha considerado que el trabajo desarrollado en el campo del emprendimiento y fomento de nuevas empresas puede servir de ejemplo para otros territorios.

El presidente de COCETA ha puesto en valor el papel del cooperativismo como "herramienta para lograr un desarrollo profesional pleno". "Las cooperativas que hemos conocido son una muestra clara de las oportunidades que ofrece este modelo a quienes quieren diseñar su propia carrera, desde la autonomía, la participación y el compromiso con su entorno", ha indicado.

El presidente de ANEL y director de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos de Tafalla Iron Foundry, Ignacio Ugalde, ha destacado que el cooperativismo representa "un marco idóneo" para desarrollar este tipo de proyectos "porque sitúa a las personas en el centro y permite construir empresas con visión de largo plazo". También ha agradecido la colaboración con la Administración. "El entendimiento y la coordinación con los servicios públicos que trabajan en la promoción de nuevas ideas de negocio ha sido y es clave para enriquecer nuestro ecosistema empresarial", ha afirmado.

A las personas emprendedoras les ha dado la bienvenida a un tejido empresarial "consolidado, formado por más de 1.500 cooperativas en Navarra, presente en todos los sectores de actividad y en todo el territorio". "Hablamos de empresas que, como vosotras, compiten de igual a igual en el mercado, pero lo hacen desde valores, generando empleo y contribuyendo al desarrollo económico y social de Navarra", ha resaltado.

EMPRENDIMIENTO Y COOPERACIÓN: "APUESTA ESTRATÉGICA"

La jornada ha incluido una mesa redonda centrada en el emprendimiento, en la que se han abordado "las claves para seguir fortaleciendo el ecosistema cooperativo y facilitar la creación de nuevas iniciativas empresariales".

En este foro, la directora gerente de CEIN, Uxue Itoiz, ha explicado el papel que desempeña su entidad en el acompañamiento a las personas emprendedoras "en todas las fases del proceso, desde la idea inicial hasta el escalado y crecimiento del proyecto". Itoiz ha puesto en valor la colaboración que mantienen con ANEL, que "permite dar a conocer el modelo cooperativo desde las fases iniciales del emprendimiento", así como el "apoyo que CEIN presta también a cooperativas innovadoras en sus programas de crecimiento". Como ejemplo, ha mencionado que en 2025 el proyecto ganador de su programa 'Impulso Emprendedor' fue una cooperativa.

Dentro de esa misma mesa, el director general de Economía Social del Gobierno de Navarra, Iñaki Mendióroz, ha subrayado que el emprendimiento es uno de los ejes estratégicos del Plan Integral de Economía Social. En este contexto, ha señalado que iniciativas como el centro de emprendimiento Coalea representan "una herramienta clave para trasladar los valores de la Economía Social a la práctica, facilitando la puesta en marcha de proyectos que contribuyen a la vertebración territorial, social y económica del territorio".

Para la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Eshter Fernández, "uno de los mayores retos de las políticas activas de empleo es mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras y desempleadas para elevar sus posibilidades de acceso al mercado laboral". A través de la coordinación de la Red de Emprendimiento "tratan de dar respuesta a la necesidad". Una herramienta que, según ha mencionado, "en 2025 atendió a 2.500 personas, un 23% más que en el ejercicio anterior y de las que un 55 % fueron mujeres". Dentro de esa búsqueda activa de empleo, Fernández ha defendido que "la economía social y el modelo cooperativo juegan un papel diferenciador por su capacidad para generar puestos de trabajo estables, arraigados al territorio y resilientes".

Finalmente, Garbiñe Basterra, directora general de Transición Energética y Digital, I+Di Empresarial y Emprendimiento del Gobierno de Navarra, ha incidido en "la importancia de la colaboración como palanca para mejorar la competitividad del tejido empresarial". Así, ha señalado que "muchas de las ayudas públicas no solo se centran en proyectos individuales, sino que premian proyectos cooperativos entre empresas, acuerdos de colaboración o procesos de integración empresarial".

ENCUENTRO DE COCETA CON INSTITUCIONES NAVARRAS

Las principales instituciones de Navarra han recibido esta semana al Consejo Rector de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), en el marco de una visita, organizada por su entidad socia territorial ANEL, que "refuerza el papel de COCETA como organización estatal representativa del cooperativismo de trabajo y su compromiso con el diálogo territorial y la cohesión del sector en todo el país".

El 15 de abril, la delegación de COCETA mantuvo diversos encuentros institucionales en el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. En estas reuniones fueron recibidos por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu; el presidente del Parlamento, Unai Hualde; y el concejal Mikel Armendáriz, respectivamente.

En todos los encuentros "se puso en valor el papel de las cooperativas de trabajo como agentes clave en la generación de empleo estable, la participación democrática y el desarrollo económico con arraigo territorial, así como el firme compromiso institucional con un modelo que constituye una referencia en la Comunidad foral".

Posteriormente, la delegación se trasladó a Tafalla para visitar la cooperativa Tafalla Iron Foundry, "referente del cooperativismo industrial navarro e integrada en MONDRAGON Corporación". En estas instalaciones, dirigidas en el área de Recursos Humanos por el presidente de ANEL, Ignacio Ugalde, se celebró también la reunión del Consejo Rector de COCETA, en la que se abordaron los principales retos estratégicos de la organización.

"El hecho de que el Consejo Rector de COCETA se reúna en Navarra, invitado por ANEL, evidencia el valor del trabajo conjunto entre la Confederación y sus organizaciones territoriales. El fortalecimiento del cooperativismo de trabajo en todo el país pasa por el diálogo institucional y encuentros como este", ha indicado Luis Miguel Jurado.