La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra desciende en julio

Almacén de una empresa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) empeora "ligeramente" en julio respecto al mes anterior.

Por su parte, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), el clima industrial refleja en julio señales de recuperación tanto en España como en la Unión Europea.

La mejora de la confianza mostrada en la rama Minerales no metálicos no logra compensar el menor dinamismo reflejado en la Industria Agroalimentaria y en las ramas Textil, cuero y calzado, y Productos metálicos. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad.

Según el tipo de bien fabricado, las empresas que producen bienes intermedios reflejan un perfil de estabilidad. Las empresas que fabrican bienes de consumo y bienes de inversión muestran opiniones menos favorables.

En función del tamaño de la empresa, las grandes empresas y medianas empresas muestran un menor dinamismo respecto al mes anterior. Por su parte, las pequeñas empresas no varían su percepción.