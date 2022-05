Se confirma la tendencia descendente de COVID-19 con una nueva bajada en el número de casos del 30%

Aumentan los ingresos un 9% por la alta incidencia en mayores de 65 años

PAMPLONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La última semana la incidencia de casos de COVID-19 ha disminuido un 30%, mientras que se ha producido un leve aumento en los ingresos hospitalarios de un 9% (la UCI se ha mantenido estable). La incidencia desciende en todos los grupos de edad, aunque la tasa más alta se sigue observando en mayores de 75 años.

Desde Salud Pública se insiste en que las personas mayores de 65 años, o que tengan enfermedades crónicas, mantengan un uso prudente de las medidas preventivas aunque estén vacunadas, al igual que las personas de su entorno.

Según se informa en el último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), "el descenso en el número de diagnósticos de COVID-19 en todas las edades sugiere una transmisión menor a pesar de la alta interacción social". Y el aumento de ingresos se explica "por la alta incidencia que todavía se observa en mayores de 65 años".

En estos grupos de edad, la incidencia de infecciones a lo largo de la pandemia ha sido menor que en las personas más jóvenes, "probablemente porque aplicaron las medidas preventivas de forma más sistemática". "Al relajar ahora las medidas preventivas, el COVID-19 circula con mayor facilidad en mayores de 65 años", indica.

La semana pasada se registraron 61 ingresos hospitalarios (56 la semana anterior), y 3 en la UCI (los mismos que la semana anterior). Los fallecimientos han disminuido, pasando de diez a tres esta última semana. Además, según el informe de la evolución sanitaria semanal, que recoge las cifras de ocupación del espacio COVID en los hospitales, una vez realizado el balance de altas y bajas, el número de pacientes ingresados pasó de las 93 personas hospitalizadas con las que comenzó la semana a las 102 del pasado domingo, 22 de mayo. En ese mismo período, el número de pacientes en la UCI pasó de dos a cuatro.

Asimismo, el último análisis del Ministerio de Sanidad publicado ayer refleja una tasa de ocupación hospitalaria de 13,91 pacientes por 100.000 habitantes en Navarra (el decimosegundo puesto entre las comunidades autónomas) y una tasa de ocupación en la UCI de 0,60 por 100.000 habitantes (en el puesto decimosexto en el conjunto del Estado).

Sobre la vigilancia para la detección temprana de la pandemia, el informe del ISPLN señala que, en la última semana se ha estabilizado la presencia de material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la comarca de Pamplona y de Tudela, en comparación con la semana previa. En lo que se refiere a la secuenciación de muestras, sigue el predominio absoluto de la subvariante ómicron BA.2.

AUMENTO EN LOS INGRESOS

Según el informe, "la vacunación hace que la probabilidad de hospitalización sea mucho menor que en el pasado, pero no consigue prevenirla totalmente". Por este motivo, "los aumentos en la incidencia de infecciones en mayores en las pasadas semanas se están trasladando a aumentos en el número de ingresos hospitalarios".

El Departamento de Salud recuerda que en todos los grupos de edad está abierta la citación para recibir la vacuna, que se gestionará preferentemente online en la web citasalud.navarra.es. También es posible hacerlo por correo electrónico a través de la dirección citas.vacunacion@navarra.es, o por teléfono, en función del área de salud de residencia: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona; 948 370 140 para la de Tudela; y 948 370 135 para la de Estella.

Hasta el 22 de mayo se habían administrado 1.412.602 dosis de vacuna: 574.586 personas, 87% de la población de Navarra, han recibido alguna dosis, 562.389 (85%) tienen la pauta completa, y 352.389 (54%) tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 56% tiene además una dosis de refuerzo.

La vacunación muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor, y por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. En comparación a las que no lo están, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen reducida en más de un 90% la probabilidad de ingreso hospitalario, señala.

CONTINÚA EL DESCENSO DE LA GRIPE

Sigue detectándose circulación esporádica del virus de la gripe. Esta semana se han confirmado 30 casos de gripe y 7 casos han requerido ingreso hospitalario. En lo que va de temporada se han confirmado 244 casos de gripe que han requerido ingreso hospitalario, 11 en la UCI y 12 han fallecido. Entre los casos subtipados se observa un predominio absoluto del virus A(H3).

Respecto al virus respiratorio sincitial, esta semana se han confirmado 2 casos, de los cuales uno fue en un menor de 15 años.