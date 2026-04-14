Los conflictos por arrendamientos urbanos aumentaron en 2025 en Navarra un 8%

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

En 2025 se dictaron 195 sentencias y 303 decretos en Navarra sobre litigios en arrendamientos urbanos, lo que supone un aumento global del 8% de la litigiosidad respecto al año anterior.

Según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), los decretos se redujeron un 7,3% y las resoluciones de sentencias aumentaron un 45,5%.

En 2025 se dictaron 190 sentencias y 274 decretos en Navarra sobre litigios en arrendamientos urbanos sobre viviendas, lo que supone un aumento global de la litigiosidad sobre viviendas del 11% respecto al año anterior.

La principal causa de conflicto sigue siendo la 'falta de pago de la renta'. El 77,4% de las sentencias se iniciaron por este motivo (86,8% en 2024), mientras que en el caso de los decretos esta motivación es la única posible. En conjunto, respecto a 2024 los litigios en viviendas por 'falta de pago de la renta' se han incrementado un 4,7%.

Los pronunciamientos de sentencias estiman la demanda totalmente en el 85,7% de los casos (6,7 puntos porcentuales más que en 2024).

Por su parte, en 2025 se han dictado 5 sentencias y 29 decretos por arrendamientos para uso distinto de vivienda, frente a las 13 sentencias y 30 decretos del año anterior.

La principal causa de conflicto es también la 'falta de pago de la renta', que afecta a 3 de los 5 casos en las sentencias, y a la totalidad de los decretos por ser la única causa prevista. Los pronunciamientos de sentencias estiman la demanda totalmente en todos los casos.