El Congreso aprueba una moción de UPN para que el Gobierno de España atienda la demanda de potencia eléctrica de Navarra

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por UPN por la que se insta al Gobierno de España a que atienda "la demanda de potencia eléctrica solicitada desde el Gobierno de Navarra, realizando las modificaciones pertinentes en el borrador de planificación eléctrica".

Han votado a favor de la iniciativa UPN, PP, PNV, Podemos y Coalición Canaria, mientras que se han abstenido PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu y BNG.

El diputado de UPN, Alberto Catalán, defendió en el debate de la moción que se trata de "una reivindicación justa y objetiva". "Gobierno y oposición defendiendo la misma causa, algo nada habitual", señaló.

Catalán explicó que esta iniciativa reproduce la moción aprobada el pasado 2 de octubre en el Parlamento de Navarra, con el apoyo de UPN, PSN, Geroa Bai, PP y Vox y las abstenciones de EH Bildu y Contigo-Zurekin. "Que todos ellos, con sus críticas, reproches y dudas, se sumen y no rechacen la demanda evidencia la importancia que tiene para el futuro y progreso de Navarra contar con un suministro eléctrico que cubra sus necesidades", subrayó.

El diputado regionalista afirmó que las ampliaciones de las subestaciones de La Serna y Orkoien no pueden quedar fuera de la planificación eléctrica, "porque sería un absoluto fracaso y un desprecio a Navarra". Así, exigió al Gobierno de España que "cubra las necesidades de Navarra". "Más objetividad y rigor y menos desprecios hacia Navarra y los navarros", reclamó.