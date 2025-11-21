El Consejo de Navarra celebra su 25º aniversario con el objetivo de acercar su labor a la ciudadanía

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Navarra celebrará el próximo 12 de diciembre un acto en conmemoración del 25º aniversario de la institución con el objetivo de poner en valor la "histórica tradición consultiva" en la Comunidad foral y destacar la "intensa actividad" de la institución, y con el reto de acercar su función a la ciudadanía.

El acto se ha presentado este viernes en un encuentro con los medios de comunicación, en la sede del Consejo en Pamplona, en el que han participado la presidenta de la institución, Ana Clara Villanueva, y su letrada mayor, Pilar Álvarez.

Según ha explicado Villanueva, con motivo de este 25º aniversario, "queremos recordar de dónde venimos, realzando la histórica tradición consultiva que hemos tenido en el Reino de Navarra", así como "dar a conocer la intensa actividad" que el Consejo ha tenido en este cuarto de siglo e "invitar a la reflexión acerca del modelo y de la función que queremos para el Consejo de ahora en adelante".

En este sentido, ha opinado que las competencias del Consejo "no creo que deban ser objeto de modificación; siempre se pueden ampliar". No obstante, ha destacado que es el momento de "acercar" la institución a la ciudadanía que, ha considerado, "no es consciente de la importancia que tienen los dictámenes del Consejo en las normas y en las resoluciones" de la Administración. Así, ha apostado por "repensar cómo se puede hacer una divulgación veraz, certera y asequible para el conocimiento de la ciudadanía".

Villanueva ha subrayado la "absoluta independencia" del Consejo en una labor consultiva que "es silente, como se ha venido caracterizando, y debe seguir siendo" porque "nuestra labor es aconsejar, no decidir". Pero ha insistido en que la ciudadanía "tiene que saber que cuando el Gobierno propone un anteproyecto de ley, cuando se aprueba en el Parlamento, cuando se le pone una reclamación por daños en la asistencia sanitaria, cuando se anula un acto", detrás "hay un órgano que ha velado por que esas normas, ese procedimiento y esas resoluciones se hayan adecuado lo máximo posible al marco jurídico".

CONMEMORACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO

El acto de celebración del 25º aniversario del Consejo de Navarra comenzará, el 12 de diciembre, a las 9.30 horas, con una visita al Archivo Real y General de Navarra. Posteriormente, a las 11.30 horas, tendrá lugar en el Parlamento foral el acto institucional que reunirá a algunas de las principales voces del ámbito jurídico y académico.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo Poyato; la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; y la presidenta del propio Consejo de Navarra, Ana Clara Villanueva, abrirán este encuentro que repasará la trayectoria del órgano consultivo y su aportación al autogobierno foral.

Está prevista la asistencia de unas cien personas, entre ellas las presidencias de otros órganos consultivos autonómicos, representantes institucionales, profesionales del ámbito jurídico, personal de la Administración foral, de las universidades y otros operadores jurídicos.

La jornada incluirá tres conferencias sobre los orígenes del Consejo de Navarra, su actividad a lo largo de este cuarto de siglo y sobre el futuro de este órgano. Las tres ponencias han sido recopiladas en un libro que se pondrá a disposición de los asistentes. El acto de aniversario se cerrará con la participación del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde.

1.267 DICTÁMENES

En estos 25 años de funcionamiento, el Consejo ha emitido 1.267 dictámenes. De ellos, 977 fueron solicitados por el Gobierno de Navarra, 204 por entidades locales y 78 por el Parlamento. Los otros 8 se corresponden con consultas de otras entidades y administraciones públicas de navarra (Universidad Pública de Navarra, Colegio de Abogados de Tafalla y Consejo Audiovisual de Navarra).

Algunos de los dictámenes del Consejo tienen carácter preceptivo, es decir, la Administración o el Parlamento están obligados por ley a pedir el dictamen del Consejo de Navarra antes de aprobar una norma, un reglamento o adoptar una decisión determinada.

Sin embargo, estos dictámenes no son vinculantes: las instituciones no están obligadas a seguir el criterio del Consejo, ahora bien, en caso de no hacerlo deben motivar suficientemente las razones por las que se separan del juicio emitido por el Consejo, dado el carácter técnico y objetivo de los dictámenes. Hay un único supuesto en el que es necesaria la opinión favorable del Consejo de Navarra, en las revisiones de oficio de actos nulos, donde la ley establece que la Administración solo puede declarar la nulidad si el Consejo confirma que existe.

El criterio en que se basa la decisión que se plasma en los dictámenes es colegiado, es decir, se conforma entre los cinco miembros del Consejo. Cuando un expediente llega al Consejo, se distribuye y se asigna a un consejero -o a la presidencia - para la elaboración de una ponencia inicial. El texto se discute en sesión conjunta, donde cada consejero interviene y aporta su criterio jurídico. Este modo de funcionamiento explica la unanimidad que ha caracterizado la labor del Consejo. En 25 años solo en 17 ocasiones se han emitido votos particulares.

Según ha explicado Villanueva, la actividad del Consejo este año está dentro de la media y prevé la emisión de en torno a 50 dictámenes.

CONSEJO DE NAVARRA

El Consejo de Navarra, creado en 1999 pero que entró en funcionamiento en 2000, es el órgano consultivo superior de la Comunidad foral. Su función es garantizar que las decisiones de las instituciones forales, de la Administración y del sector público, y de las entidades locales, "cumplen con las nomas y respetan el interés general de toda la ciudadanía".

Con este objetivo, asesora jurídicamente al Gobierno de Navarra, al Parlamento, a las entidades locales y a otras entidades públicas que lo soliciten. Dicho asesoramiento tiene lugar mediante la emisión de dictámenes sobre si los proyectos de leyes y de reglamentos, así como determinadas resoluciones que "se adoptan por las administraciones públicas, se ajustan al derecho europeo, estatal, foral y al resto del ordenamiento jurídico".

El Consejo está formado por cinco miembros, todos ellos elegidos por el Parlamento de Navarra por mayoría absoluta. Aunque en su configuración originaria -establecida por la Ley Foral 8/1999- el órgano estaba integrado por siete consejeros, la reforma de 2016 redujo su composición a cinco y modificó el sistema de elección de los mismos, prescindiendo de la posibilidad de elección por el Gobierno foral y pasando todos ellos a ser elegidos por el Parlamento de Navarra por mayoría absoluta.

Según ha recordado la letrada mayor, Pilar Álvarez, en febrero de este año se aprobó un nuevo reglamento para el Consejo con el objetivo de "incorporar las nuevas tecnologías", adaptar la terminología a un lenguaje "con perspectiva de género" y definir "de manera más precisa" la figura del Letrado Mayor.