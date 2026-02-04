Constituido el Consejo Municipal LGTBI+ de Pamplona, el primero en Navarra

Imagen de la reunión constitutiva del Consejo Municipal LGTBI+ en el Ayuntamiento de Pamplona - GORKA BEUNZA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Municipal LGTBI+ ha celebrado este miércoles por la tarde su reunión constitutiva en el Ayuntamiento de Pamplona. Se trata del primer consejo municipal de Navarra sobre políticas LGTBI+, que "convierte a Pamplona en pionera en la Comunidad foral, como también lo fue en tener un diagnóstico y un plan LGTBI+".

El consejo, según han informado desde el Consistorio en una nota, está presidido por la concejala de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento, Zaloa Basabe. A la primera reunión ha asistido también el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

El Consejo Municipal LGTBI+ articula la participación del movimiento LGTBI+ de Pamplona en el funcionamiento de políticas públicas municipales, concretándose su colaboración mediante la información, análisis, proposición, colaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de las personas LGTBI+.

Se trata de un órgano colegiado, de carácter consultivo y de participación sectorial, que se adscribe al área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, competente en el desarrollo de las políticas públicas LGTBI+.

En el Consejo Municipal LGTBI+ están representados los seis grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona (UPN, EH Bildu, PSN, PP, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), siete asociaciones LGTBI+ (EHGAM, FÉNIX, Kattalingorri, NAIZEN, Navarra LGTBIQ+ Friends, Prisma y Bidea Eginez, los dos sindicatos con mayoría en la Comisión municipal de Personal (LAB y CCOO) y representantes de las asociaciones SARE y Comisión Antisida de Navarra, así como personal técnico municipal.

El reglamento que regula el funcionamiento y la composición del consejo establece que se reunirá en sesión ordinaria al menos tres veces al año.

Entre las funciones del consejo que recoge ese reglamento, se encuentra informar del seguimiento de las políticas municipales de diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+ y del Plan Municipal de Diversidad Sexual y de Género e Igualdad LGTBI; elaborar propuestas de actuación relativas a la diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+ en la ciudad; emitir dictámenes o informes sobre propuestas normativas que estén relacionadas de forma directa con la diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+; o trasladar a los órganos competentes cuantas situaciones de discriminación o vulneración del principio de igualdad de trato y oportunidades por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en el ámbito municipal que lleguen a su conocimiento.