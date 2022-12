Contigo Navarra lanza una campaña para informar a personas migrantes sobre el proceso para votar en las municipales

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, formada por Podemos, IU, Batzarre e Independientes de Navarra, ha puesto en marcha una campaña para informar a las personas migrantes, residentes en la Comunidad foral, sobre el proceso necesario para poder votar en las elecciones municipales de 2023.

Según han informado este viernes en rueda de prensa las integrantes de la coalición Graciela López y Fátima Djiarra, se realizarán acciones "a pie de calle" por toda Navarra y se distribuirán folletos, que también se colgarán en las redes sociales, con información sobre los requisitos para participar en el proceso electoral.

Estos requisitos son: tener más de 18 años, tener autorización de residencia en España, haber residido legalmente 5 años en España (3 años en el caso de Noruega y Reino Unido), estar empadronado en el municipio de residencia habitual, solicitar la inclusión en el padrón electoral a través de la Oficina del Censo Electoral y, fundamentalmente, tener nacionalidad de uno de los 12 países que cuentan con un convenio con España: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido o Trinidad y Tobago. En la documentación elaborada por la coalición también figura la documentación necesaria y todos los pasos a dar.

Unos trámites que, según Graciela López, son "muy enrevesados" y que ha apostado por "simplificar". En este sentido, ha criticado que para cada cita electoral "tenemos que inscribirnos de nuevo y los plazos son muy cortos". "Una de las grandes dificultades es que cada 4 años tengo que hacer todo este trámite para inscribirme", ha remarcado, tras considerar que esto podría calificarse de "racismo electoral".

"Deberíamos poder votar solamente con estar empadronados. El sistema tiene todos nuestros datos, sabe cuándo se vence nuestra residencia, dónde estamos empadronados. Ya tendríamos que tener derecho al voto, no tendríamos que inscribirnos cada 4 años, es algo que tenemos que cambiar; eso y que todos los residentes puedan participar en el sufragio", ha reivindicado, tras indicar que la campaña está enfocada "mucho más" a las personas cuyo origen es un país extracomunitario, "que son los que tienen más dificultades", ya que "los comunitarios saben que todos pueden votar".

López, asimismo, ha indicado que a través del voto, se pueden "eliminar todos los bulos y mentiras que, a través de la extrema derecha, se difunden". "A través de la participación yo puedo hablar, todas las personas forman parte de nuestra sociedad y tienen el deber y el derecho de tomar decisiones sobre a dónde van sus impuestos", ha manifestado.

Por su parte, Fátima Djiarra ha destacado la "falta de información" existente entre las personas migrantes sobre la incorporación al censo electoral y al voto, y ha reivindicado la relevancia de que "la gente que vive aquí" pueda "elegir a sus representantes". "Es muy importante porque si no participamos, no podremos mañana reivindicar nuestros derechos", ha subrayado.

Por ello, ha apostado por "hacer un cambio" en la ley, para que todas las personas residentes en España o en Navarra "puedan votar y elegir a sus representantes", y que este hecho no dependa de convenios con otros territorios. "Sabemos cuál es la situación de los colectivos y quieren participar, pero el sistema no nos lo permite, la ley no nos deja llegar a donde queremos llegar como personas. Eso también es violación de Derechos Humanos, no me dejan ejercer mi derecho, como persona, al voto", ha dicho.

Según ha añadido, es "necesario derribar ese muro" porque "si queremos terminar con el discurso de odio, tenemos que tener voz". "Esa campaña de odio hacia las personas migrantes, de falsedad, si votamos, si tenemos voz, se va a terminar, porque podemos, desde dentro, quitar ese discurso", ha manifestado.