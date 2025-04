Contigo Tudela acusa al alcalde Toquero de utilizar el coche municipal para un acto de partido

PAMPLONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Contigo en el Ayuntamiento de Tudela ha acusado al alcalde, Alejandro Toquero, de haber hecho uso del coche municipal para asistir el 12 de enero en Pamplona a un acto de Juventudes Navarras, organización juvenil de UPN.

Según ha señalado Contigo en una nota, "el viernes 12 de enero de 2024, Alejandro Toquero reservó el coche municipal para viajar a Pamplona". "El día 12 de enero de 2024 el señor Toquero asistió a la fiesta del 40º aniversario de Juventudes Navarras en una discoteca. El día 12 de enero del 2024 se abonó con el Via T municipal el tránsito a Pamplona. El día 13 de enero del 2024, sábado, se abonó un parking en la capital navarra hacia mediodía, con el Via T municipal. No fue un acto institucional, no fue un acto que requiriera la representación institucional de Tudela. Parece que fue una fiesta y parece que se pudieron utilizar medios públicos", ha afirmado.

Así, el grupo de Contigo ha asegurado que se ve "en la obligación de preguntar alto y claro" al alcalde si "ha utilizado el dinero de todos para irse de fiesta, para irse a una discoteca a celebrar un acto privado, concretamente un acto de partido".

Tras ello, ha recordado que recientemente el alcalde aseguró que "nosotros somos muy cuidadosos con los gastos públicos". Contigo ha indicado que, "si se confirma o no se desmiente" el uso del coche municipal para un acto de partido, "sí podemos asegurar que nosotros tenemos otra manera de entender eso de ser cuidadosos con el dinero público".

Contigo ha afirmado que, "a expensas de una explicación convincente y probada, da la sensación de que se van de fiesta a costa del dinero de los tudelanos y tudelanas y parece que está acreditado". Además, ha preguntado si "ha habido más ocasiones en que hayan podido utilizar medios públicos para fines privados o de partido".