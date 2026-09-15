Contigo Tudela urge a "resolver" la jubilación parcial de personal laboral del Ayuntamiento

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo Tudela ha registrado una moción para urgir al Ayuntamiento a "resolver" las solicitudes de cinco personas con contrato laboral en el Consistorio que "piden ejercer su derecho a la jubilación parcial".

Según indica Contigo en su moción, "la normativa laboral vigente reconoce al personal laboral que reúna los requisitos legalmente establecidos la posibilidad de acceder a la jubilación parcial vinculada a la formalización de un contrato de relevo, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de la Seguridad Social".

Contigo ha explicado en una nota que en el Ayuntamiento de Tudela existen actualmente cinco personas con contrato laboral que han solicitado acogerse a la jubilación parcial. "Sin embargo, hasta la fecha, dichas solicitudes no han sido resueltas favorablemente mediante la formalización de los correspondientes contratos de relevo, situación que está impidiendo el acceso a esta modalidad de jubilación y generando incertidumbre respecto a la aplicación de la normativa vigente en el ámbito municipal", ha apuntado.

Ante ello, Contigo Tudela ha reclamado "al equipo de Gobierno y al máximo responsable de personal, el alcalde Toquero, y el concejal responsable, señor Aguado, que manifiesten su compromiso con la aplicación efectiva de la normativa reguladora de la jubilación parcial y del contrato de relevo respecto del personal laboral municipal que reúna los requisitos legalmente exigidos y de manera urgente para dejar de perjudicarles en sus derechos".

Igualmente les han instado a "adoptar con carácter inmediato cuantas medidas organizativas, presupuestarias y de planificación de recursos humanos que resulten necesarias, en particular la oferta de empleo público o instrumento similar, para garantizar la cobertura de los puestos afectados por procesos de jubilación parcial mediante contrato de relevo".

Por último, desde Contigo han insistido en "proceder con la máxima urgencia a la tramitación y formalización de los contratos de relevo, en modalidad de personal laboral temporal de sustitución a tiempo completo, conforme al artículo único, punto c) del Real Decreto-ley 19/2026, en tanto se resuelve la convocatoria para la contratación de personal relevista fijo, para cubrir temporalmente el puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva".

Contigo ha expresado su "malestar por la incertidumbre generada al personal afectado" y ha hecho un llamamiento a "ser conscientes de cómo puede afectar esto a los derechos de dichas personas". Por último, ha señalado que, desde que preguntara en el pleno hace dos meses sobre este tema, no se les ha informado de "ningún avance".