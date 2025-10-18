Contigo-Zurekin critica el informe negativo de Medio Ambiente a la moratoria a las plantas de biometanización

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha criticado el informe negativo del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra sobre la proposición de Ley Foral que planteaba una moratoria de dos años a la instalación de plantas de biometanización.

En una nota de prensa, la coalición ha mostrado su "asombro ante la preocupación del ejecutivo por las posibles derivadas económicas que pudiera tener (de tenerlas) la paralización de algunos expedientes". Por el contrario, ha reprochado que "se obvie la preocupación de las miles de personas que se han manifestado en contra de estas instalaciones y sus consecuencias devastadoras para el medio ambiente y el medio de subsistencia de las comarcas donde se pretende instalar".

Según explican desde la formación, el informe de Medio Ambiente plantea que la Administración "tuviera que asumir responsabilidades ante los promotores de dichas iniciativas, por aplicación de la nueva Ley Foral". Ante ello, ha replicado, que "las responsabilidades son ya de la Administración con la ciudadanía a la que le hace tener que vivir con la intranquilidad de la contaminación de sus tierras, de sus acuíferos, de su forma de vida como es la agricultura".

Contigo-Zurekin ha mostrado su preocupación por que el Ejecutivo foral "deba asumir las consecuencias, también judiciales, que puedan emprender contra él la ciudadanía por una autorización medio ambiental que a todas luces no ha estudiado la presión que ya existe en el suelo donde se plantean estas plantas".

Asimismo, ha destacado que "no se comprende" que estano el Departamento en un "importante proceso de revisión del actual marco normativo que afecta a zonas vulnerables por nitratos, unas zonas que están afectadas por estas plantas en cuestión", se haya dado "el visto bueno medio ambiental precisamente al proyecto de mayor tratamiento de residuos, nada menos que 180.000 toneladas, de todos los proyectos existentes".

Para Contigo-Zurekin, es "extraño" que estando en este proceso de "revisión de la norma", "no se haya sido más cauteloso a la hora de firmar autorizaciones medioambientales que, como el propio departamento afirma, son de un modelo que desconocen en Navarra por ubicación y dimensiones". Por el contrario, ha subrayado que debería "haber defendido el bienestar medioambiental del territorio, un territorio además afectado por la despoblación -como es el caso de tres de las plantas en tierra Estella-".

Además, ha remarcado que al Gobierno "se le olvida que la industria agroalimentaria en Navarra ya es el motor económico de nuestra Comunidad foral". "¿Acaso piensa el Gobierno de Navarra y el Departamento de Medio Ambiente que el suelo y su producción lo aguanta todo? ¿No corre el riesgo el Gobierno de que el sector agrícola demande a la Administración por agostar los suelos por la imposibilidad de controlar el residuo de millones de toneladas de digestato?", se ha preguntado.

Contigo-Zurekin ha defendido la moratoria para este tipo de plantas de biometanización en Navarra, "a la espera de que haya una prohibición definitiva para este modelo industrial depredador altamente contaminantes en nuestro territorio".