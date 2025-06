Contigo-Zurekin pide formalizar "hoy mismo" una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha pedido este jueves "la máxima transparencia, la máxima contundencia y también la depuración hasta la última de las responsabilidades" por las revelaciones del informe de la UCO de la Guardia Civil y tras la dimisión de Ramón Alzórriz como vicesecretario general del PSN. El portavoz de Contigo-Zurekin, socio del Gobierno de Navarra junto a PSN y Geroa Bai, ha indicado que se debe formalizar "hoy mismo" la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra.

Carlos Guzmán ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que en su coalición están "horrorizados ante la cascada de informaciones que venimos conociendo a lo largo de la última semana". "Hoy queremos lanzar un mensaje claro y contundente a la ciudadanía navarra. Esta coalición y este espacio político no ha tolerado nunca, no tolera en estos momentos y jamás va a tolerar cualquier trama de corrupción. Lo decía Julio Anguita, la corrupción política es una gangrena institucionalizada que degrada las instituciones democráticas", ha señalado.

Guzmán ha afirmado que "la corrupción, lo tenemos que decir, es intrínseca al sistema capitalista y a las políticas neoliberales, unas políticas neoliberales que mercantilizan todo, incluso los valores y los principios de las personas que asumimos responsabilidades institucionales".

El parlamentario ha indicado, "ante la trama de corrupción a la cual estamos asistiendo en el PSOE, Contigo-Zurekin vamos a exigir lo que siempre hemos exigido ante cualquier trama de corrupción, la máxima transparencia, la máxima contundencia y también la depuración hasta la última de las responsabilidades".

Carlos Guzmán ha subrayado que "no todas las organizaciones políticas somos iguales, nosotros y nosotras no vamos a ser cómplices ni por activa ni por pasiva de ninguna trama de corrupción, ni de esta que nos ocupa en estos momentos, ni de cualquier otra". "Nosotros y nosotras estamos en las instituciones para servir al pueblo trabajador, no para meter la mano en ninguna trama de corruptela", ha indicado.

Guzmán ha señalado que "en estos momentos, la mayoría progresista que sustenta este Gobierno debemos hacer de manera inmediata, insisto, de manera inmediata, un contundente ejercicio de responsabilidad y de transparencia política y debemos mirar a los ojos del conjunto de la ciudadanía navarra". "Ni la más mínima tolerancia a la corrupción, venga de donde venga y caiga quien tenga que caer", ha explicado.

El parlamentario foral ha afirmado que el pasado jueves desde su formación también indicaron que "la comisión de investigación propuesta en aquel momento por las derechas era apresurada y prematura y el tiempo nos ha dado la razón". "Esa propuesta de comisión de investigación hoy ya es obsoleta. Pero para que el conjunto de la ciudadanía navarra no tenga ni la más mínima duda, hoy vamos a volver a ser muy claros, como ya lo fuimos el viernes y como también lo fuimos el lunes. Emplazamos al conjunto de las fuerzas progresistas de este Parlamento a registrar cuanto antes en este Parlamento una propuesta de comisión de investigación de todas las adjudicaciones, insisto, de todas las adjudicaciones, de todas las empresas señaladas en el informe de la UCO", ha subrayado.

Además, Guzmán ha querido "interpelar personalmente a María Chivite, secretaria general del PSN; a Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en este Parlamento, y a Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai en este Parlamento: queremos formalizar esa comisión de investigación hoy mismo". "Nos ofrecemos a registrar esa comisión de investigación cuanto antes, queremos insistir, hoy mejor que mañana y mañana mejor que pasado", ha indicado.

Asimismo, ha propuesto "habilitar los meses de julio y de agosto en este Parlamento para que cuanto antes comiencen los trabajos de esa comisión de investigación". "Esta coalición considera que de inmediato debemos poner este Parlamento al servicio de las inquietudes de la sociedad navarra", ha subrayado.

Carlos Guzmán ha considerado que "de esta crisis política esta mayoría progresista tiene que salir reforzada, con transparencia y con honradez política". "En eso estamos implicados en estos momentos esta coalición y en eso vamos a seguir implicados", ha indicado.

Sore si mantiene la confianza en el PSN o si barajan salir del Gobierno, Guzmán ha indicado que "en estos momentos el escenario es cambiante por momentos". "Este es un acuerdo que adquirimos la ejecutiva de nuestra coalición ayer a la noche. A lo largo del día de hoy iremos teniendo más contactos y más reuniones y cuando tengamos más informaciones que trasladarles, se las trasladaremos, pero en estos momentos nos queremos ceñir a este mensaje. Cuando podamos ofrecerles algún otro tipo de valoración o de información, lo haremos", ha asegurado.