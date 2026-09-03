Contigo-Zurekin plantea extender la prohibición de pisos turísticos a todo Pamplona

El concejal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, y la coordinadora del grupo municipal Ane Sánchez. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha planteado extender la prohibición de pisos turísticos actualmente vigente en el Casco Viejo a toda la ciudad como medida para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.

Txema Mauelón quiere abrir este debate en el nuevo curso político que ahora comienza, considerando que la declaración de Pamplona como zona de mercado residencial tensionado -realizada ya por el Gobierno de Navarra- permitiría abordar esta cuestión. "Creemos que toda la vivienda tiene que destinarse a garantizar el derecho a la vivienda y el turismo puede optar por otro tipo de opciones para alojarse en la ciudad. La vivienda tiene que ser prioritariamente destinada a que las personas, la gente joven y las familias puedan residir en ella", ha indicado.

El concejal ha ofrecido este jueves una rueda de prensa, junto a la coordinadora del grupo de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento, Ane Sánchez, para marcar las prioridades del grupo municipal en el último curso de esta legislatura. Mauleón ha fijado tres prioridades: el "blindaje" de los derechos sociales, un plan de choque en vivienda, y la adaptación climática de Pamplona.

En su comparecencia, preguntado sobre su disposición a repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones, Txema Mauelón ha afirmado que en su coalición son "muy exquisitos con la militancia" de las organizaciones que conforman Contigo-Zurekin. "Seguramente en el próximo mes o dos meses se resolverá esta cuestión. Nuestra opinión siempre es que la militancia es soberana y la que tiene que decidir quién cree que es la mejor persona para representarnos. En el sitio en el que nos coloque la militancia estaremos encantados", ha señalado.

Txema Mauleón también se ha referido a las agresiones a periodistas que se registraron este miércoles en Pamplona y en otras ciudades de España en las concentraciones de apoyo a Ceuta, y ha afirmado que "cuando se agrede a cualquier persona, pero especialmente a periodistas, es puro fascismo, se está atentando contra un pilar básico de la democracia y es absolutamente intolerable".

Por ello, Contigo-Zurekin ha presentado en el Ayuntamiento de Pamplona una declaración que se debatirá el próximo martes en la Comisión de Presidencia para mostrar la condena y el rechazo a los insultos y agresiones a periodistas. También se critica la presencia en esta concentración de UPN y PP, "de la mano de Vox y de un grupo ultraderechistas que está pidiendo la 'reemigración', que quiere decir expulsar a todas las personas migrantes, incluso aquellas que tienen la nacionalidad española, con lo cual estamos hablando de una absoluta barbaridad". "Es una vergüenza que concejales de UPN y PP, al ver una pancarta -a favor de la 'reemigración'- no se fueran de esa concentración", ha indicado.

En relación con los retos para el nuevo curso político, Contigo-Zurekin quiere un plan de choque en vivienda para abordar lo que considera "el problema social de mayor envergadura en la actualidad".

En ese sentido, además de plantear la prohibición de los pisos turísticos, Contigo-Zurekin ha indicado que pedirá que la manzana de la antigua estación de autobuses y la manzana del mercado del Ensanche se destinen íntegramente a vivienda de alquiler para jóvenes y familias. "Esas viviendas están hoy infrautilizadas. Prácticamente no se usa ninguna por su estado de deterioro", ha indicado el concejal, que ha pedido la rehabilitación de estas viviendas para ofrecerlas después en alquiler asequible.

En el ámbito de los derechos sociales, Txema Mauelón, que es precisamente concejal encargado del área de Acción Social, ha anunciado el impulso de tres nuevas normativas. En primer lugar, se aprobará una ordenanza para los apartamentos de personas mayores, que ampliará sus derechos y incluirá una atención con más profesionales.

En segundo lugar, se impulsará una nueva ordenanza del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) también para mejorar la atención a personas mayores y en situación de dependencia, con un incremento de las horas máximas para quienes tienen necesidades superiores y una mejora en los perfiles profesionales dedicados a esta labor.

En tercer lugar, se aprobará una ordenanza de alta exclusión social para optimizar los procesos de atención integral, facilitando el acceso a la formación, la inserción laboral, la vivienda, una alimentación adecuada y la atención sanitaria.

TASA TURÍSTICA EN SAN FERMÍN

Por último, Txema Mauleón se ha referido a la lucha contra el cambio climático como tercer eje de la acción de Contigo-Zurekin este curso. El concejal ha valorado positivamente la propuesta del alcalde de alcanzar un Pacto por el Clima entre todas las fuerzas políticas.

Mauleón incidirá en tres propuestas. Por un lado, la coalición va a presentar en el próximo pleno una iniciativa para pedir la implantación de una tasa turística en Sanfermines que posteriormente revierta en medidas en favor del medio ambiente. Por otro lado, pedirá "profundizar en el proceso de renaturalización de la ciudad", para que por ejemplo los itinerarios peatonales sean espacios sombríos. Finalmente, planteará la adaptación energética de edificios públicos (escuelas infantiles, colegios, apartamentos de mayores, etc.).