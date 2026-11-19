Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha presentado enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027 por un importe total de 1.740.000 euros, "con una marcada apuesta por la atención a las personas en situación de calle, la igualdad las políticas sociales y el municipalismo".

Según indica en una nota de prensa, la mayor cuantía de estas enmiendas se dirigen al área de Derechos Sociales, "con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad". En este ámbito, destacan las enmiendas que se dirigen a "reforzar la atención a las personas en situación de calle, proyectos de emergencia habitacional y atención a personas sin hogar" en Pamplona y Tudela.

Por otro lado, Contigo-Zurekin destina enmiendas a financiar proyectos de ayuntamientos navarros para "mejorar equipamientos y servicios públicos de proximidad". Entre las propuestas se incluyen actuaciones en centros educativos, residencias y centros de mayores, instalaciones deportivas y culturales, mercados, accesibilidad, eficiencia y confort climático, además de otras inversiones municipales.

Las enmiendas incluyen, además, apoyo a entidades y programas relacionados con la autonomía de las mujeres, la cooperación, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la discapacidad, la economía social y la inclusión social.

Igualmente, se incluye una propuesta relativa al Monumento a lso Caídos de Pamplona. La coalición plantea modificar la partida prevista para el proyecto de resignificación del monumento y destinar esos recursos a "la restauración y rehabilitación de un lugar de memoria, como el Fuerte de San Cristóbal del monte Ezkaba".

Con estas enmiendas, Contigo-Zurekin busca que los Presupuestos de Navarra para 2027 "refuercen la protección social, den respuesta a las situaciones de mayor vulnerabilidad y permitan a los ayuntamientos mejorar los servicios y equipamientos que utilizan diariamente sus vecinos y vecinas".