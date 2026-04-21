Contigo-Zurekin propone impulsar un proyecto piloto de supermercados públicos para "abaratar la cesta de la compra"

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha registrado una iniciativa en el Parlamento foral para impulsar un proyecto piloto de supermercados públicos en los mercados municipales de Pamplona y Tudela, con el objetivo de "garantizar el acceso a productos básicos a precios asequibles y apoyar al sector agroalimentario local".

Según han informado desde la coalición en un comunicado, la propuesta se enmarca en "un contexto internacional marcado por conflictos bélicos que han disparado los costes energéticos y del transporte, provocando un encarecimiento sostenido de los alimentos".

Desde Contigo-Zurekin han advertido de que "esta subida no se ha trasladado de manera justa a lo largo de la cadena alimentaria, perjudicando tanto a personas consumidoras como a pequeñas productoras".

"Mientras la cesta de la compra sigue subiendo por un contexto internacional muy tensionado, las pequeñas productoras ven reducidos sus márgenes y las grandes distribuidoras aumentan beneficios. Ante esto, las instituciones deben actuar", ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán.

La iniciativa plantea que estos supermercados públicos "ofrezcan una cesta básica de alimentación y productos de aseo a precios accesibles, priorizando además los productos locales y de proximidad, reforzando así el sector primario y la soberanía alimentaria".

"Queremos garantizar precios justos y apoyar a quienes producen en Navarra. Es una medida concreta para proteger a la mayoría social en un momento de fuerte presión sobre el coste de la vida", ha afirmado Guzmán.

La coalición defiende que este proyecto piloto "permitirá avanzar hacia un modelo más equilibrado, donde el acceso a una alimentación digna no dependa exclusivamente de las dinámicas del mercado".