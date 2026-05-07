Contigo-Zurekin, PSN, Geroa Bai y EH Bildu registran una ley para "reforzar el derecho a la vivienda en Navarra"

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha registrado en el Parlamento de Navarra, junto con PSN, Geroa Bai y EH Bildu, una proposición de ley para "reforzar el derecho a la vivienda en Navarra".

En concreto, según han informado desde Contigo-Zurekin en una nota de prensa, el objetivo de la proposición de ley es "cerrar las vías de fraude en los contratos de temporada y poner fin a los abusos en el alquiler de habitaciones, dos fenómenos que están tensionando el mercado y dificultando el acceso a una vivienda digna".

La iniciativa "responde a una realidad ya detectada por el propio Gobierno de Navarra: el uso generalizado de contratos de temporada ficticios para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose 'fugas' de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley".

Para "hacer frente a esta situación", la proposición de ley establece que los contratos de temporada "deberán estar vinculados a causas reales -como motivos laborales, formativos o asistenciales- y debidamente acreditadas". En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

"El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta", ha afirmado el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López.

Además, la norma fija que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, "con todas las garantías legales para la parte arrendataria".

La proposición de ley regula también "el alquiler de habitaciones, donde se están produciendo situaciones socialmente inaceptables". La iniciativa establece que estos contratos deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, "evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias".

La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, "lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas".

"Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos, a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación. El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos", ha afirmado López Córdoba,