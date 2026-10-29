Continúa trabajando el dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer de 87 años desaparecida en Ansoáin

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer de 87 años desaparecida en Ansoáin, que se activó la tarde del pasado martes, continúa trabajando este jueves, según han informado desde Emergencias.

Las labores de búsqueda realizadas durante la jornada de este miércoles, ha añadido, se prolongaron hasta la noche sin arrojar resultados.

A partir de las 9 horas de hoy se han incorporado al dispositivo efectivos de bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla y el Grupo de Rescate Técnico (GRT) con un helicóptero, el Grupo EBYS y efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía local de Ansoáin, la Policía Foral y la Guardia Civil.