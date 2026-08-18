Continúan las labores de extinción del incendio forestal reactivado en Urzainki

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción han continuado a lo largo del martes con las labores para sofocar el incendio forestal reactivado la tarde del lunes en Urzainki.

Los medios aéreos han trabajado en la zona hasta que las condiciones de luz lo han permitido. A lo largo del día han participado los tres helicópteros del Gobierno de Navarra, los dos helicópteros del MITECO con base en Miluze y un helicóptero medio de Asturias, según ha informado el 112 Sos Navarra

El relevo de las brigadas terrestres ya se ha producido y el miércoles a primera hora acudirán otras tres brigadas que relevarán a las que trabajarán en el lugar durante la noche.

Además, han trabajado en el lugar efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, técnicos de Protección Civil y patrullas de la Policía Foral. Personal de Cruz Roja se ha movilizado a la zona para apoyar a los equipos de extinción con el avituallamiento.