Continúan los trabajos para evitar que los puntos calientes del incendio de Urzainki generen reigniciones

Imagen de la zona del incendio forestal en Urzainki. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de Navarra continúa trabajando en la zona del incendio forestal de Urzainki para evitar que los puntos calientes de escasa entidad que todavía existen en el perímetro generen reigniciones.

Se mantiene una brigada durante el día y vigilancia nocturna, con la ayuda de medios aéreos en función de las necesidades, según ha informado el Servicio de Bomberos en la red social X.

El incendio forestal se dio por controlado el pasado martes, y el miércoles el Gobierno de Navarra activó la situación operativa 0 (preemergencia) del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Infona), ante la positiva evolución del incendio forestal.

No obstante, se decidió seguir manteniendo presencia física en la zona mediante brigadas terrestres, vuelos de helicóptero planificados, así como con drones que incorporan cámara térmica hasta que se declare la extinción del incendio.