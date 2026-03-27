Controlado el incendio de una chimenea en una vivienda de Urzainqui, sin daños personales

Imagen de la vivienda afectada - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este viernes en la chimenea de una vivienda en la localidad de Urzainqui, en la zona del valle de Roncal, ha sido controlado.

Según han informado desde la Guardia Civil, el aviso ha sido recibido a las 11.30 horas en el teléfono 062 de Guardia Civil, y se ha desplazado al lugar una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Roncal.

Los agentes han desalojado a la vecina que residía en la vivienda y, con la colaboración de varios vecinos, han accedido al tejado, logrando sofocar las llamas mediante el uso de extintores y agua.

Posteriormente se han desplazado al lugar bomberos de Navascués, bomberos voluntarios de Isaba y bomberos de Cordovilla, así como servicios sanitarios, que han acudido de forma preventiva, sin que la ocupante haya precisado atención médica.

Los bomberos han finalizado las labores de extinción y permanecen la zona realizando tareas de refresco. El incendio ha quedado totalmente controlado.

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Roncal serán los encargados de la elaboración de las correspondientes diligencias para la investigación de las causas del incendio. El suceso se ha saldado sin daños personales.