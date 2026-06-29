Controlado el incendio en Ezcabarte, que ha afectado a más de 400 hectáreas

Vista del fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha informado este lunes de que ha quedado controlado el incendio de Ezcabarte, que se declaró el pasado jueves, "si bien aún hay puntos calientes" en la zona, que será "refrescada y vigilada" por equipos de bomberos.

En declaraciones desde el puesto de mando avanzado en Unzu, Jurío, que ha tenido palabras de agradecimiento para el operativo que ha trabajado en la zona y la colaboración de los pueblos, ha señalado que el incendio ha afectado a más de 400 hectáreas.

La consejera ha reiterado un "mensaje de prevención" para la ciudadanía y ha pedido que no se acerque aún a la zona porque "hay puntos calientes y puede ser peligroso". Asimismo, ha incidido en que "estamos en verano, época en la que se producen muchos incendios y todos somos responsables de mantener el medio ambiente en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, el jefe del Servicio de Bomberos, Iñaki Elías, ha informado de que esta mañana se ha realizado un reconocimiento del perímetro de la zona del incendio y "se han detectado tres puntos calientes que siguen humeando con baja intensidad, en los que están trabajando" bomberos. A la tarde se realizará un vuelo de reconocimiento de la zona para verificar que dichos puntos estén extinguidos.

Además, Elías ha comentado que en los próximos días se va a mantener la vigilancia en la zona con brigadas y vuelos de reconocimiento para "verificar que el incendio progresa en sentido favorable y en los próximos días se pueda dar por extinguido".