Controlado el incendio forestal de Urzainki

Imagen del incendio forestal de Urzainki. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han logrado este viernes dar por controlado incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes.

Durante el día de hoy han estado trabajando en el lugar efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa y Peralta así como la BHIF y un helicóptero y el Guarderío de Medio Ambiente.

Esta noche permanecerá en el lugar una brigada de la BHIF realizando labores de vigilancia.

El dispositivo de extinción logró el pasado martes perimetrar el incendio forestal, lo que permitió trabajar sobre los puntos calientes. La situación ha mantenido una tendencia favorable y este viernes se ha conseguido dar por controlado el incendio.