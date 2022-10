Controlado un incendio de hojarasca en la zona de Bentartea, en Valcarlos

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos intervienen en un incendio que afecta a una zona de hojarasca en el paraje de Bentartea, cerca de la frontera con Francia. El fuego está controlado pero la baja humedad de la vegetación y la dificultad de acceso están complicando las labores de extinción. Además, no pueden acceder medios aéreos.

Se da la circunstancia de que en este mismo lugar hubo un incidente similar ayer viernes, según ha informado fuentes del Gobierno de Navarra.

No obstante, estas mismas fuentes precisan que no es un incendio peligroso y que, en principio, no hay riesgo para la población ni de que el fuego se vaya a extender.

Intervienen bomberos de Burguete, voluntarios de Valcarlos y, por la mañana, un helicóptero ha realizado un vuelo de reconocimiento para valorar la situación.