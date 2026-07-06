Controlado el incendio de Imárcoain y los trabajos se centran en labores de refresco y remate

Un helicóptero descarga agua para extinguir el incendio de Imárcoain. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han logrado dar por estabilizado este lunes, sobre las 15.30 horas, el incendio de vegetación declarado la tarde del domingo en Imárcoain.

Efectivos de bomberos de los parques de Estella, Peralta y Tafalla han terminado de consolidar el perímetro durante la mañana con herramientas manuales, maquinaria pesada (buldócer) y con ayuda de los agricultores. Asimismo, han trabajado en zonas calientes dentro del pinar en la zona oeste, informan desde 112 SOS Navarra.

Sigue trabajando en la zona un retén de bomberos realizando labores de remate y refresco. Se prevé que permanezcan en la zona durante la noche en labores de control, dada la climatología adversa.

Además, han formado parte del dispositivo técnicos de Protección Civil y técnicos y guardas forestales de Medio Ambiente. Policía Foral, Policía Local y Guardia Civil han controlado los accesos y han organizado el tráfico. Cruz Roja, por su parte, se ha hecho cargo del suministro de avituallamiento para los efectivos de extinción.