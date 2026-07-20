Controlado un incendio de vegetación en Valcarlos

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han controlado este lunes sobre las 20.45 horas un incendio de vegetación declarado en el monte Lauriñak, en Laurinagako Kaskoa, en el término Valcarlos, en una zona fronteriza con Francia, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El fuego se ha iniciado sobre las 17.01 horas. Han sido movilizados efectivos de Bomberos de Burguete, Bomberos voluntarios de Valcarlos, Bomberos franceses, brigada helitransportada de incendios forestales (BHIF), un helicóptero y personal del Guarderío de Medio Ambiente.

No ha habido personas afectadas.

En el lugar permanecen Bomberos franceses y Bomberos voluntarios de Valcarlos realizando labores de refresco.