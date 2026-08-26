Controlado un incendio de vegetación en la zona del Fuerte de San Cristóbal

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han controlado este miércoles un incendio de vegetación declarado en la zona del Fuerte de San Cristóbal, en Berrioplano.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio se ha recibido a las 14.39 horas y el fuego se ha dado por controlado a las 15.30 horas. No hay personas afectadas.

Han sido movilizados bomberos de Cordovilla y de Trinitarios, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas de Medio Ambiente, Policía Local y Policía Foral.

Han sido retirados los medios aéreos y permanecen en el lugar dotaciones de bomberos realizando labores de remate y refresco.