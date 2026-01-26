Controlado un incendio en una venta de Dantxarinea, sin heridos

Imagen del incendio declarado en una venta de Dantxarinea - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Navarra han controlado un incendio declarado esta pasada madrugada en una venta de la localidad de Dantxarinea que no ha provocado heridos.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, procedentes de Pamplona y Oronoz-Mugaire, que continúan trabajando en las labores de extinción. En estos momentos, el incendio se encuentra controlado, si bien no ha sido extinguido por completo.

Guardia Civil ha movilizado a varias patrullas de seguridad ciudadana, que permanecen en el lugar realizando labores de seguridad y apoyo a los servicios de emergencia.

Guardia Civil será la encargada de la instrucción de las correspondientes diligencias encaminadas al esclarecimiento de las causas del incendio.