El convenio de residencias permitirá aumentar los salarios del sector en un 22%, crear nuevas plazas y reducir el copago

La presidenta de Navarra, María Chivite, junto a representantes de las entidades firmantes del preacuerdo para el primer convenio colectivo de las residencias y centros de día - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, Maria Chivite, se ha reunido este martes en el Palacio de Navarra con los firmantes del preacuerdo para el primer convenio colectivo de las residencias y centros de día, que permitirá aumentar en 30 millones al año la financiación de los salarios, la creación de nuevas plazas y reducir la tarifa pública (copago) establecida por el Gobierno de Navarra.

El preacuerdo fue alcanzado el pasado jueves y "conlleva un importante compromiso del Gobierno de Navarra para poder hacer frente a las mejoras en las condiciones laborales y salariales que recoge el pacto".

A la reunión también han asistido la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, y la directora gerente de la agencia para el desarrollo y autonomía de las personas (ANDAP). Además, han asistido representantes de UGT, CCOO, LARES y ANEA mientras que LAB, que también ha suscrito el acuerdo, no ha participado en el encuentro.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Chivite ha "celebrado" este preacuerdo, que implica "una mejora sustancial en las condiciones laborales y salariales de las personas empleadas en las residencias", un sector "hasta ahora muy precarizado y que con este preacuerdo da un enorme salto adelante". "Yo lo considero como un hito histórico", ha indicado Chivite, que ha destacado que las más de 5.000 profesionales de las residencias y de los centros de día "a partir de este otoño van a ver mejoradas sus nóminas hasta un 22%".

Para poder cubrir ese incremento retributivo, el Ejecutivo foral destinará tres millones de euros más este año para hacer frente a la aplicación de la mejora que será efectiva el último trimestre de este año. A partir del próximo año 2027 se destinarán 22 millones más a la financiación pública que el Ejecutivo foral realiza de las plazas de las residencias y centros de día para dar cobertura a la subida salarial.

"Este convenio va a ser positivo para todas ellas, pero también para las personas mayores que acuden a los centros de día o que viven en el ámbito residencial", ha añadido Chivite, tras remarcar que "la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias ayudará a que nuestras personas mayores también reciban mejores cuidados". Este convenio "es, por tanto, una muy buena noticia también para las personas residentes y sus familias".

A su juicio, "la tercera de las consecuencias positivas de este convenio va a ser aumentar todavía más las plazas concertadas", de forma que "habremos consolidado el mayor crecimiento de la red de plazas concertadas en residencias que ha experimentado Navarra en los últimos años, al que hay que añadir la apertura de más de 30 nuevos centros de día en lo que va de legislatura".

En concreto, el Gobierno foral destinará otros ocho millones de euros a incrementar el número de plazas con financiación pública en residencias, centros de día y transporte adaptado que se conciertan desde el Departamento de Derechos Sociales y, así, seguir ofreciendo más plazas.

De esta forma, se espera ampliar en 150 las plazas concertadas en residencias, 100 en centros de día y 50 en transporte avanzado. Estas plazas se sumarán a las que actualmente el Ejecutivo tiene concertadas con diferentes entidades: 2500 plazas de residencia para personas mayores, 400 plazas de centro de día, 200 de estancia diurna y 300 de transporte adaptado (para la asistencia a centro de día).

MÁS PERSONAS PAGARÁN MENOS POR SU PLAZA CONCERTADA

Seguir ampliando plazas concertadas "va a permitir que haya más personas que paguen menos por su plaza", ya que acceder a una plaza concertada supone pagar la tarifa pública (copago) establecida por el Gobierno de Navarra según el grado de dependencia, y no los precios que cada residencia establezca.

El Gobierno de Navarra financia entre un 40% y 50% del precio de las plazas en residencia para aquellas personas a las que les corresponde una plaza concertada o prestación económica por su grado de dependencia. Actualmente, el Gobierno de Navarra paga a la residencia por cada plaza concertada entre 2.154,18 y 3.033,94 euros al mes, dependiendo de las ratios y de los convenios y sueldos de sus plantillas, mientras que el usuario abona al Gobierno entre 1.460,47 y 758 euros, según el grado de dependencia.

Para hacer frente a las subidas salariales y otros acuerdos del convenio, el nuevo contrato del Ejecutivo foral, que entrará en vigor en el último trimestre de 2026, el Gobierno pasará a pagar en torno a 3.300 euros por plaza concertada a las residencias.

En el caso de los centros de día, el precio de la plaza de centro de día (a jornada completa) asciende a 1.552,86 euros para cada persona usuaria, pero, al tratarse de plazas concertadas y financiadas por el Gobierno de Navarra, las personas usuarias pagan 315,5 euros al mes. Así pues, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo asume el 80% del coste y la persona usuaria un 20%.

VALORACIÓN POSITIVA DE LAS PARTES IMPLICADAS

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Navarra, Olga Huguet, ha mostrado su "satisfacción" con la firma de este preacuerdo, "que para nosotros es un hecho histórico" que "supone un primer paso para mejorar las condiciones laborales" del sector. Huguet ha explicado que "un factor clave para la firma del convenio" por parte de UGT ha sido que "se respeten aquellas condiciones más beneficiosas que a lo largo de estos años se han conseguido en algunas empresas". "Es muy importante que, aunque sea una base, nadie pierda con este convenio. Todo el mundo mejora", ha dicho.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Victoria Astrain ha destacado que "ha sido un trabajo importante, nos ha costado mucho tiempo llegar aquí, discusiones, disgustos". "Pero hoy es un día en el que creo que tenemos que estar contentas, satisfechas por haber llegado juntos hasta aquí, porque todo dependía de todos nosotros. Ninguna pata sola hubiera conseguido llegar hasta aquí", ha manifestado, tras considerar que "este es el inicio de un acuerdo y de un sistema de cuidados que espero que mejore a lo largo de los años".

La secretaria técnica de Lares Navarra, Beatriz Lacabe, ha compartido que "hoy es un día histórico para el sector de los cuidados en Navarra" y ha incidido en que el convenio, que tiene "rostro de mujer", llega "a toda Navarra". El convenio "reconoce" a las trabajadoras, cuyo trabajo "merece un marco justo", y es "el punto de partida para el sector, que inicia un camino de progreso y de reconocimiento". "Es un punto de partida. Son las bases sobre las que el tercer sector de Navarra puede y debe seguir creciendo", ha manifestado.

Por último, el vicepresidente de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales, ANEA, Jon San Julián, se ha mostrado "convencido" de "la necesidad de avanzar en la colaboración público-privada y de mejorar las condiciones de los profesionales del sector". En este sentido, ha considerado que "este primer convenio representa un paso justo para reconocer su esfuerzo y dedicación y servirá como una palanca de mejora en los servicios que, con el respaldo de la Administración pública, debemos ofrecer".