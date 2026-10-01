Convocado el Premio 'Navarra de Colores 2026', que reconoce iniciativas por la convivencia y la lucha contra el racismo

Sede de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, ha convocado, a través de la Dirección General de Políticas Migratorias, el Premio 'Navarra de Colores 2026-Nafarroa Koloretan', cuya finalidad es reconocer la figura de una persona de origen migrante que sirva como referencia en la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Asimismo, se pretenden reconocer iniciativas y actuaciones que "resalten la convivencia y la diversidad cultural como factor de desarrollo de Navarra", en diferentes ámbitos como la economía y empresa, la cultura, la salud, el deporte, los medios de comunicación, o las políticas municipales.

Las candidaturas, tanto al premio como a la mención especial, se pueden presentar del 2 al 16 de octubre, ambos incluidos, en la ficha de trámite habilitada en el portal navarra.es, informan desde el Ejecutivo foral.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 8.000 euros que se distribuye de la siguiente forma: la persona ganadora del Premio 'Navarra de Colores', que reconoce la trayectoria de una persona migrante de origen extranjero residente en Navarra, recibe 3.000 euros, y los dos accésits a las personas finalistas, son de 1.500 cada uno. Por su parte, la mención especial a la persona, entidad social o asociación que durante el año 2026 haya destacado por su participación activa, colaboración y contribución a la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia en Navarra, cuenta con 2.000 euros, y los Reconocimientos a actuaciones de buenas prácticas son obsequiados con una placa.

En la valoración de las candidaturas presentadas se tienen en cuenta indicadores que "evidencien la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia en Navarra", como: la promoción de "diálogos horizontales"; la valoración positiva de la diversidad cultural y su reconocimiento como "una riqueza"; el desarrollo de "interacciones positivas" entre grupos culturales diversos; la garantía de igualdad de oportunidades para acceder a información, recursos, servicios y a la vida comunitaria; el fomento de la participación real de personas migrantes en la toma de decisiones que les afectan; el desarrollo de actividades que luchen contra prejuicios y prácticas racistas y xenófobas, o la dotación a las personas migrantes y/o racializadas de herramientas para su empoderamiento frente al racismo y la xenofobia, entre otros.

Una vez conocido el fallo del jurado, la entrega del premio se realizará en acto público, en el marco de la conmemoración del 18 de diciembre de 2026, Día Internacional de las Personas Migrantes.