Convocan huelga los días 22 y 23 de diciembre en la subcontrata de Amazon que reparte en Navarra

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha anunciado la convocatoria de paros de tres horas los días 22 y 23 de diciembre en la empresa subcontratada por Amazon para el reparto de paquetería en Navarra con el obetivo de "exigir un convenio colectivo que mejore de manera sustancial sus condiciones laborales".

En una nota de prensa, desde el sindicato ELA han destacado que los cerca de 70 trabajadores afrontar "una situación de precariedad estructural, con salarios que no superan el Salario Mínimo Interprofesional (actualmente 1.184 euros brutos al mes)".

La representación sindical, compuesta por cinco delegados de ELA, ha criticado "una sobrecarga de trabajo creciente y unas exigencias físicas y mentales cada vez más difíciles de asumir, derivadas del modelo de reparto impuesto por Amazon".

Desde hace más de seis meses, los trabajadores "reclaman la firma de un convenio similar al alcanzado recientemente en la CAPV". "Aunque la negociación llegó a estar prácticamente cerrada, la empresa decidió paralizarla alegando que dicho acuerdo no podía aplicarse en Navarra, dejando el proceso completamente bloqueado", han subrayado.

Ante "la negativa de Amazon a retomar el diálogo en las mismas condiciones en las que fue interrumpido", la plantilla "ha optado por dar un paso más y convocar paros parciales en plena campaña navideña".

Además, han advertido de que continuarán con las movilizaciones y no descartan "nuevas medidas" si "no se desbloquea la negociación para conseguir un convenio que mejore sus condiciones laborales".