La Coral Barañain gana el primer premio en el Concurso de Villancicos de Guipúzcoa

Actuación de Coral Barañáin en el 79º Concurso de Villancicos de Guipúzcoa. - CORAL BARAÑÁIN

PAMPLONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Coral Barañain Abesbatza ha logrado l primer premio en el 79º Concurso de Villancicos de Guipúzcoa, celebrado en el Auditorio Lekuona Fabrika de Errenteria, Guipúzcoa, este sábado 27 de diciembre. Este premio se suma al primer premio que la agrupación navarra conquistó también en el I Certamen Coral de Adviento "León, cuna del parlamentarismo", celebrado en León el pasado 29 de noviembre.

Con 30 voces mixtas, Coral Barañáin interpretó en esta ocasión los villancicos 'Arin-Arin Kristauak', de Luis de Aramburu, y 'Joan Zaigu', del compositor navarro Eduardo Manrique, cuya interpretación consiguió la mayor puntuación otorgada por el jurado compuesto por Eva Ugalde, compositora y profesora del Conservatorio Francisco Escudero de San Sebastián, Alaitz Urkia, directora de Náyade Abesbatza y profesora también del conservatorio donostiarra, y Xabier Sarasola, compositor y director de coros.

En el certamen, organizado por Ereintza Elkartea y la Federación de Coros de Guipúzcoa, con el apoyo del Ayuntamiento de Errenteria, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Kutxa Fundazioa y Eresbil, también resultaron premiadas las agrupaciones Galtzagorri Abesbatza y Garrintzi Abesbatza, ambas de Errenteria, con el segundo y tercer premios respectivamente, infoman en una nota de prensa desde la Coral Barañain.

Ruiz Huici, director de Coral Barañain, ha destacado que "en un día en el que el epicentro coral del país se sitúa en Errenteria, con coros, directores y compositores de primera fila, es una gran alegría recibir este reconocimiento del jurado con respecto a la sonoridad y la capacidad de transmitir emociones de Coral Barañain".

Ha mostrado su satisfacción por "llevar Navarra y nuestra cultura más allá de nuestro municipio" y ha puesto en valor el "gran valor cultural, tanto patrimonial como artístico, pero también social que aportan tantos coros y bandas amateur por toda nuestra geografía, que necesitan de mucho apoyo para seguir adelante y un relevo generacional para no desaparecer".

En el certamen también participaron los coros Gazte Kemena de Errenteria, y los coros Lûmina Taldea, Izartza y Gazteizko Lagunak de Vitoria-Gasteiz.

Coral Barañain Abesbatza actuará el próximo día 3 de enero en San Sebastián dentro del programa de Navidad 2025-2026 en la plaza Ramón Labayen a las 12.00 del mediodía.