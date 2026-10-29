Cortada la autovía A-68 en Tudela por el vuelco de un camión

Imagen del camión volcado.
Imagen del camión volcado. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 15:19
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   PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La autovía del Ebro (A-68) se encuentra totalmente cortada a la altura del kilómetro 94, en sentido Zaragoza, tras registrarse la salida de vía y posterior vuelco de un camión. El siniestro se ha saldado con un herido leve.

   Según informan desde la Policía Foral, para garantizar la fluidez del tráfico y la seguridad en la zona, se ha habilitado un desvío alternativo a través de la carretera NA-160.

   El cuerpo autonómico ha pedido a los conductores máxima precaución y seguir las indicaciones de las autoridades en el lugar. Destacadas en el lugar patrullas de Seguridad vial de la Comisaría de Tudela, así como Brigada de Atestados.

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