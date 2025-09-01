Corte de tráfico este martes en la N 121-A para continuar con las obras del túnel de Belate

Trabajos en la boca norte del túnel de Belate - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 2 de septiembre, se realizará un corte de tráfico en la carretera N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, en ambos carriles, de 8 a 18 horas para continuar con las obras de duplicación del túnel de Belate.

Según han informado desde el Gobierno foral en una nota, el tráfico se desviará en sentido Irun por la carretera local NA-1210 (Puerto de Belate), a partir del enlace del punto kilométrico 27 (zona sur del túnel de Belate).

Por su parte, el tráfico en sentido Pamplona se desviará por la NA-1210 (Puerto de Belate), a partir del enlace del punto kilométrico 35 (zona norte del túnel de Almandoz).

El motivo del corte es el traslado de sismógrafos para el control del túnel en servicio y poder continuar con los trabajos que se están desarrollando.

También se suman labores de señalización horizontal y vertical en la calzada de la N-121-A en la zona de la boca norte, para habilitar un carril central de acceso a las obras y Centro de Control.